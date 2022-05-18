Цуренко обыграла Эррани на пути в финал квалификации Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) добыла вторую победу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В полуфинале отбора украинка, посеянная под 14-м номером, одолела Сару Эррани из Италии (№160 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг квалификации

Леся Цуренко (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:1, 6:2

Отметим, что итальянка проиграла все семь геймов на своей подаче.

Это была пятая встреча теннисисток, украинка добыла третью победу в очных противостояниях.

В финале отбора Цуренко сыграет против Юки Наито (№219 WTA) или Катарины Герлах (№232 WTA).