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  4. Цуренко обыграла Эррани на пути в финал квалификации Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
18 мая 2022, 16:16 | Обновлено 18 мая 2022, 16:45
682
2

Цуренко обыграла Эррани на пути в финал квалификации Ролан Гаррос

Леся будет сражаться за путевку в основу

18 мая 2022, 16:16 | Обновлено 18 мая 2022, 16:45
682
2
Цуренко обыграла Эррани на пути в финал квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) добыла вторую победу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В полуфинале отбора украинка, посеянная под 14-м номером, одолела Сару Эррани из Италии (№160 WTA).

Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Леся Цуренко (Украина) – Сара Эррани (Италия) – 6:1, 6:2

Отметим, что итальянка проиграла все семь геймов на своей подаче.

Это была пятая встреча теннисисток, украинка добыла третью победу в очных противостояниях.

В финале отбора Цуренко сыграет против Юки Наито (№219 WTA) или Катарины Герлах (№232 WTA).

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Источник Sport.ua
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Александр Ад
молодець,класно,так тримати.!
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+3
Spectra
Для Леси все прекрасно идёт на этом турнире, 2 лёгкие победы. Здоровья ещё может остаться даже на круг основы))) Надеюсь на 3-ю лёгкую победу, там соперник куда слабее Леси.
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+3
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