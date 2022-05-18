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  4. Стала известна соперница Цуренко в финале квалификации Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
18 мая 2022, 19:22 | Обновлено 18 мая 2022, 19:52
629
0

Стала известна соперница Цуренко в финале квалификации Ролан Гаррос

Леся сразится против теннисистки из Японии

18 мая 2022, 19:22 | Обновлено 18 мая 2022, 19:52
629
0
Стала известна соперница Цуренко в финале квалификации Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Юки Найто

Японка Юки Найто (№219 WTA) обыграла немку Катарину Герлах (№232 WTA) во втором круге квалификации Ролан Гаррос.

В финале отбора Найто сразится против украинки Леси Цуренко (№121 WTA), которая ранее легко переиграла итальянку Сару Эррани.

Отметим, что Цуренко и Наито ранее между собой не играли. Юки известна украинским болельщикам по матчу Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония, который состоялся в апреле прошлого года.

Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Юки Найто (Япония) – Катарина Герлах (Германия) – 2:6, 6:3, 6:3 

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Леся Цуренко Ролан Гаррос 2022 Катарина Герлах Юки Найто
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Источник Sport.ua
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