Стала известна соперница Цуренко в финале квалификации Ролан Гаррос
Леся сразится против теннисистки из Японии
Японка Юки Найто (№219 WTA) обыграла немку Катарину Герлах (№232 WTA) во втором круге квалификации Ролан Гаррос.
В финале отбора Найто сразится против украинки Леси Цуренко (№121 WTA), которая ранее легко переиграла итальянку Сару Эррани.
Отметим, что Цуренко и Наито ранее между собой не играли. Юки известна украинским болельщикам по матчу Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония, который состоялся в апреле прошлого года.
Ролан Гаррос. Второй круг квалификации
Юки Найто (Япония) – Катарина Герлах (Германия) – 2:6, 6:3, 6:3
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