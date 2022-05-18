Стала известна соперница Цуренко в финале квалификации Ролан Гаррос

Японка Юки Найто (№219 WTA) обыграла немку Катарину Герлах (№232 WTA) во втором круге квалификации Ролан Гаррос.

В финале отбора Найто сразится против украинки Леси Цуренко (№121 WTA), которая ранее легко переиграла итальянку Сару Эррани.

Отметим, что Цуренко и Наито ранее между собой не играли. Юки известна украинским болельщикам по матчу Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония, который состоялся в апреле прошлого года.

Ролан Гаррос. Второй круг квалификации

Юки Найто (Япония) – Катарина Герлах (Германия) – 2:6, 6:3, 6:3