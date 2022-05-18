Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Риеки
Украина. Премьер лига
18 мая 2022, 23:35 | Обновлено 19 мая 2022, 00:10
917
0

ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Риеки

Хавбек Денис Гармаш назван лучшим игроком в матче сине-желтых в Хорватии

18 мая 2022, 23:35 | Обновлено 19 мая 2022, 00:10
917
0
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Риеки
УАФ. Денис Гармаш

Хавбек Денис Гармаш назван лучшим игроком матча сборной Украины против «Риеки» (1:1), который состоялся 18 мая в Хорватии. Он получает традиционный приз Лев матча.

Сине-желтые открыли счет усилиями именно Дениса Гармаша, ударом с лета использовавшего передачу с фланга. Но потом украинцы пропустили ответный гол. Во втором тайме голов забито не было, и игра завершилась вничью.

По предварительной информации, на следующей неделе команда Александра Петракова проведет еще два товарищеских матча в Бельгии против африканских сборных. А на 1 июня запланирована важная игра полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.

По теме:
Выбор Петракова. Пять игроков отчислены из состава сборной Украины
ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Риеки
Александр ЗУБКОВ: «Очень обидно было, когда не засчитали гол из-за офсайда»
товарищеские матчи Риека благотворительные матчи сборная Украины по футболу ЧМ-2022 по футболу лучший игрок Лев матча Денис Гармаш
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
Киберспорт | 18 мая 2022, 07:12 0
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира
PGL Major Antwerp 2022. Календарь, результаты, трансляция турнира

С 9 по 22 мая проходит мейджор по CS:GO

Александр ПЕТРАКОВ: «Сейчас будем принимать сложные решения по составу»
Футбол | 18 мая 2022, 21:18 0
Александр ПЕТРАКОВ: «Сейчас будем принимать сложные решения по составу»
Александр ПЕТРАКОВ: «Сейчас будем принимать сложные решения по составу»

Наставник оценил матч против «Риеки» и первую часть подготовки к матчу с Шотландией

Президент Вереса: «Как играть матчи, когда звучит сирена и летают ракеты»
Футбол | 18.05.2022, 19:53
Президент Вереса: «Как играть матчи, когда звучит сирена и летают ракеты»
Президент Вереса: «Как играть матчи, когда звучит сирена и летают ракеты»
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Футбол | 18.05.2022, 05:30
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
Бокс | 18.05.2022, 08:34
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
Владимир КЛИЧКО: «Я думал о реванше с Фьюри, но сейчас я в другом мире»
18.05.2022, 10:12 5
Бокс
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
Украинские партизаны взорвали российский бронепоезд в Мелитополе
18.05.2022, 17:33 3
Война
Завацкая с тяжелой победы начала выступление в квалификации Ролан Гаррос
Завацкая с тяжелой победы начала выступление в квалификации Ролан Гаррос
17.05.2022, 15:23 3
Теннис
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
18.05.2022, 16:07
Футбол
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
Источник: Забарного просматривают топ-клубы АПЛ
17.05.2022, 12:45 9
Футбол
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
18.05.2022, 00:50 4
Футбол
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
Заявление ВСУ. Полсотни раненых бойцов Азовстали доставлены в Новоазовск
17.05.2022, 00:23 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем