ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Риеки

Хавбек Денис Гармаш назван лучшим игроком матча сборной Украины против «Риеки» (1:1), который состоялся 18 мая в Хорватии. Он получает традиционный приз Лев матча.

Сине-желтые открыли счет усилиями именно Дениса Гармаша, ударом с лета использовавшего передачу с фланга. Но потом украинцы пропустили ответный гол. Во втором тайме голов забито не было, и игра завершилась вничью.

По предварительной информации, на следующей неделе команда Александра Петракова проведет еще два товарищеских матча в Бельгии против африканских сборных. А на 1 июня запланирована важная игра полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.