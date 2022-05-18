ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Риеки
Хавбек Денис Гармаш назван лучшим игроком в матче сине-желтых в Хорватии
Хавбек Денис Гармаш назван лучшим игроком матча сборной Украины против «Риеки» (1:1), который состоялся 18 мая в Хорватии. Он получает традиционный приз Лев матча.
Сине-желтые открыли счет усилиями именно Дениса Гармаша, ударом с лета использовавшего передачу с фланга. Но потом украинцы пропустили ответный гол. Во втором тайме голов забито не было, и игра завершилась вничью.
По предварительной информации, на следующей неделе команда Александра Петракова проведет еще два товарищеских матча в Бельгии против африканских сборных. А на 1 июня запланирована важная игра полуфинала плей-офф квалификации ЧМ-2022 против Шотландии.
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