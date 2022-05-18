Руслан РОТАНЬ: «Украина U-21 хочет сыграть два спарринга до матчей отбора»
Молодежная сборная будет бороться за выход на Евро-2023
Тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал о подготовке к продолжению отбора Евро-2023. Команда будет работать в Турции.
С 1 по 12 июня Украина U-21 проведет четыре матча отбора против Фарерских островов, Северной Македонии, Франции и Армении.
— В первую очередь, я хочу выразить благодарность ВСУ за то, что они отражают нашествие российских захватчиков и дают нам возможность продолжать свой путь на молодежный чемпионат Европы. Все мы гордимся нашими воинами и будем брать с них пример, выходя на футбольное поле.
Благодарны мы и руководителям УАФ и УЕФА, которые в это сложное время позаботились о том, чтобы молодежная сборная Украины как можно лучше подготовилась к четырем решающим матчам. Сначала мы планировали собраться 15 мая в Кишиневе, на базе национальной сборной Молдовы, но после того, как в соседней стране тоже наступили неспокойные времена, наше руководство в оперативном порядке перенесло сбор в Турцию. В Стамбуле собрались 17 мая.
Подготовка продлится до 30 числа. Мы выразили пожелание сыграть два спарринга, поиск соперников продолжается. Очень хорошо, что многие наши футболисты в течение последнего месяца проводили благотворительные матчи в составе «Динамо» и «Шахтера». Думаю, такие квалифицированные специалисты, как Мирча Луческу и Роберто Де Дзерби, должным образом подготовили игроков в физическом плане. Мы находились в постоянном контакте с представителями этих команд.
К сожалению, из-за травм мы потеряли двух игроков — Владимира Бражко и Александра Назаренко. В первой тренировке участвовал 21 футболист. Еще четыре легионера приедут по окончании сезона. Мы будем работать на базе национальной сборной Турции, где отличные условия для тренировок.
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