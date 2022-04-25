УЕФА перенес матчи отбора Украины U-21. Команда сыграет 4 встречи в июне

УЕФА определился с переносом матчей молодежной сборной Украины в отборе к Евро-2023. Стало известно, что последние четыре встречи Украина U-21 сыграет в июне.

Команда Руслана Ротаня проведет домашние матчи в Молдове. Там же состоится и тренировочный сбор.

На Евро-2023 сразу выйдет победитель группы, а также лучшая среди вторых команд. Остальные 8 вторых команд сыграют в плей-офф.

1 июня

Фарерские острова - Украина

5 июня

Украина - Северная Македония

9 июня

Украина - Франция

12 июня

Армения - Украина

Таблица

1. Франция - 19 (7 матчей)

2. Украина - 13 (6)

3. Сербия - 11 (8)

4. Фарерские острова - 9 (8)

5. Северная Македония - 6 (8)

6. Армения - 3 (7)