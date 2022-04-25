УЕФА перенес матчи отбора Украины U-21. Команда сыграет 4 встречи в июне

УЕФА определился с переносом матчей молодежной сборной Украины в отборе к Евро-2023. Стало известно, что последние четыре встречи Украина U-21 сыграет в июне.
Команда Руслана Ротаня проведет домашние матчи в Молдове. Там же состоится и тренировочный сбор.
На Евро-2023 сразу выйдет победитель группы, а также лучшая среди вторых команд. Остальные 8 вторых команд сыграют в плей-офф.
1 июня
Фарерские острова - Украина
5 июня
Украина - Северная Македония
9 июня
Украина - Франция
12 июня
Армения - Украина
Таблица
1. Франция - 19 (7 матчей)
2. Украина - 13 (6)
3. Сербия - 11 (8)
4. Фарерские острова - 9 (8)
5. Северная Македония - 6 (8)
6. Армения - 3 (7)
Источник — Украинская ассоциация футбола
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