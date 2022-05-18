Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв тура в матче с Кадисом
Испания
18 мая 2022, 18:25 |
355
0

ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв тура в матче с Кадисом

Андрей провел отличную встречу в чемпионате

18 мая 2022, 18:25 |
355
0
ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв тура в матче с Кадисом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин стал автором лучшего сейва в 37-м туре Ла Лиги, в котором «сливочные» сыграли вничью с «Кадисом» (1:1).

Лунин в том матче отразил пенальти, стал лучшим игроком встречи, а впоследствии попал в сборную тура.

ВИДЕО

По теме:
Джейми КАРРАГЕР: «В оптимальном составе Ливерпуль превосходит Реал во всем»
Александер ЧЕФЕРИН: Реал в финале ЛЧ – доказательство чистоты турниров УЕФА
Реал готов летом продать двух испанцев
Андрей Лунин Реал Мадрид Кадис
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник YouTube
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
Война | 18 мая 2022, 16:38 0
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины
ФОТО. Андрей Шевченко встретился с Президентом Украины

Легенда футбола стал послом фонда UNITED24

Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор
Футбол | 18 мая 2022, 00:05 0
Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор
Эмполи – Украина – 1:3. Красивая подсечка Караваева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча сине-желтых в Италии 17 мая

Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Футбол | 18.05.2022, 12:43
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Александр ПОВОРОЗНЮК: «Не верю, что Зеленский будет диктатором»
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Война | 17.05.2022, 21:10
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
Основатель Азова прокомментировал ход эвакуации защитников Мариуполя
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
Футбол | 18.05.2022, 04:10
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
Петраков отчислит динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Петраков отчислит динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
17.05.2022, 05:30
Футбол
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
Кто выпустил? Нестор Шуфрич покинул территорию Украины
16.05.2022, 18:40 14
Война
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
Клопп оценил шансы Ливерпуля на чемпионство в АПЛ
18.05.2022, 05:30 5
Футбол
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
Его отпустят к жене. Стала известна степень травмы Дениса Попова
18.05.2022, 00:50 3
Футбол
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
Из Азовстали выехали автобусы с украинскими бойцами
16.05.2022, 23:23 4
Война
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
38-летний боксер умер после инфаркта, который у него случился в ринге
18.05.2022, 08:34 2
Бокс
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
17.05.2022, 22:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем