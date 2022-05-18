Испания18 мая 2022, 18:25 |
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ВИДЕО. Лунин совершил лучший сейв тура в матче с Кадисом
Андрей провел отличную встречу в чемпионате
18 мая 2022, 18:25 |
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Украинский вратарь «Реала» Андрей Лунин стал автором лучшего сейва в 37-м туре Ла Лиги, в котором «сливочные» сыграли вничью с «Кадисом» (1:1).
Лунин в том матче отразил пенальти, стал лучшим игроком встречи, а впоследствии попал в сборную тура.
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