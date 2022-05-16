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  4. Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Испания
16 мая 2022, 13:00 |
647
1

Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored

Андрей отразил пенальти в матче с «Кадисом»

16 мая 2022, 13:00 |
647
1
Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отразил пенальти в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (1:1), что помогло ему попасть в команду недели Ла Лиги по версии авторитетного портала WhoScored.

Лунин получил оценку 8.2 и стал лучшим игроком матча в составе обеих команд. Кроме отраженного пенальти на счету украинца еще пять сейвов.

Для Лунина это был второй матч в текущем чемпионате.

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WhoScored чемпионат Испании по футболу пенальти Реал Мадрид Ла Лига Кадис Андрей Лунин
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Источник WhoScored.com
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DK02
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