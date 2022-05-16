Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отразил пенальти в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (1:1), что помогло ему попасть в команду недели Ла Лиги по версии авторитетного портала WhoScored.

Лунин получил оценку 8.2 и стал лучшим игроком матча в составе обеих команд. Кроме отраженного пенальти на счету украинца еще пять сейвов.

Для Лунина это был второй матч в текущем чемпионате.