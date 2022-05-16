Испания16 мая 2022, 13:00 |
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Лунин попал в команду недели Ла Лиги по версии WhoScored
Андрей отразил пенальти в матче с «Кадисом»
16 мая 2022, 13:00 |
647
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отразил пенальти в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Кадисом» (1:1), что помогло ему попасть в команду недели Ла Лиги по версии авторитетного портала WhoScored.
Лунин получил оценку 8.2 и стал лучшим игроком матча в составе обеих команд. Кроме отраженного пенальти на счету украинца еще пять сейвов.
Для Лунина это был второй матч в текущем чемпионате.
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