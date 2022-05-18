Моуриньо хочет подписать в Рому вундеркинда из Шахтера
Михаил Мудрик заинтересовал клуб из столицы Италии
21-летний вингер «Шахтера» Михаил Мудрик входит в сферу интересов римской «Ромы», главным тренером которой является именитый португалец Жозе Моуриньо.
Отмечается, что «волки» настроены всерьез побороться за Мудрика с немецким «Байером».
Ранее Мудрик дал понять, что хотел бы продолжить карьеру в «Байере», но отдает решение по поводу трансфера на откуп руководителям «Шахтера».
Сообщалось, что немецкому клубу переход Мудрика может обойтись в более чем 20 миллионов евро.
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