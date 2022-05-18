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ATP
18 мая 2022, 12:05 | Обновлено 18 мая 2022, 12:12
114
0

Страсбург. Костюк вынуждена сняться с парного четвертьфинала

Партнерка украинки получила травму

18 мая 2022, 12:05 | Обновлено 18 мая 2022, 12:12
114
0
Страсбург. Костюк вынуждена сняться с парного четвертьфинала
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе не сыграют в четвертьфинале парного турнира против Николь Меликар-Мартинес и Дарьи Сэвилл. 

Причиной стала травмы спины у румынки. Вчера теннисистки в матче первого круга обыграли четвертых сеяных.

Напомним, в одиночном разряде Марта в первом круге уступила чешке Каролине Плишковой.

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Источник Sport.ua
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