Страсбург. Костюк вынуждена сняться с парного четвертьфинала

Украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе не сыграют в четвертьфинале парного турнира против Николь Меликар-Мартинес и Дарьи Сэвилл.

Причиной стала травмы спины у румынки. Вчера теннисистки в матче первого круга обыграли четвертых сеяных.

Напомним, в одиночном разряде Марта в первом круге уступила чешке Каролине Плишковой.