ATP18 мая 2022, 12:05 | Обновлено 18 мая 2022, 12:12
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Страсбург. Костюк вынуждена сняться с парного четвертьфинала
Партнерка украинки получила травму
18 мая 2022, 12:05 | Обновлено 18 мая 2022, 12:12
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Украинка Марта Костюк и румынка Елена-Габриэла Русе не сыграют в четвертьфинале парного турнира против Николь Меликар-Мартинес и Дарьи Сэвилл.
Причиной стала травмы спины у румынки. Вчера теннисистки в матче первого круга обыграли четвертых сеяных.
Напомним, в одиночном разряде Марта в первом круге уступила чешке Каролине Плишковой.
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