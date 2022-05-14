Другие новости14 мая 2022, 08:38 |
328
0
ФОТО. Марта Костюк показала, как провела время в Риме
Украинская теннисистка компенсировала неудачное выступление интересным времяпровождением
14 мая 2022, 08:38 |
328
0
Марта Костюк проиграла в Риме уже в первом круге основной сетки одиночного разряда, однако все же покинула столицу Италии с положительными эмоциями.
«Спасибо, Рим. Так благодарна за еще одну возможность быть на корте, делать то, что я люблю больше всего и чрезвычайно благодарна за людей, которые меня окружают. Без тебя я бы не справилась», - написала Костюк в посте с большим количеством фото и видео.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 мая 2022, 04:00 3
Почетный член УЕФА прокомментировал события в день 95-летия клуба
Футбол | 13 мая 2022, 20:52 0
В очередном товарищеском матче команда Мирчи Луческу не оставила шансов соперникам
Хоккей | 13.05.2022, 14:39
Теннис | 14.05.2022, 00:40
Футбол | 13.05.2022, 19:10
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
12.05.2022, 12:13 7
13.05.2022, 23:29
12.05.2022, 18:43 1
12.05.2022, 15:48 2
13.05.2022, 15:56 3
13.05.2022, 02:20 8
Футбол
13.05.2022, 17:50 13