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  4. ФОТО. Марта Костюк показала, как провела время в Риме
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14 мая 2022, 08:38 |
328
0

ФОТО. Марта Костюк показала, как провела время в Риме

Украинская теннисистка компенсировала неудачное выступление интересным времяпровождением

14 мая 2022, 08:38 |
328
0
ФОТО. Марта Костюк показала, как провела время в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Марта Костюк проиграла в Риме уже в первом круге основной сетки одиночного разряда, однако все же покинула столицу Италии с положительными эмоциями.

«Спасибо, Рим. Так благодарна за еще одну возможность быть на корте, делать то, что я люблю больше всего и чрезвычайно благодарна за людей, которые меня окружают. Без тебя я бы не справилась», - написала Костюк в посте с большим количеством фото и видео.

 

 

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Источник Sport.ua
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