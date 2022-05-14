ФОТО. Марта Костюк показала, как провела время в Риме

Марта Костюк проиграла в Риме уже в первом круге основной сетки одиночного разряда, однако все же покинула столицу Италии с положительными эмоциями.

«Спасибо, Рим. Так благодарна за еще одну возможность быть на корте, делать то, что я люблю больше всего и чрезвычайно благодарна за людей, которые меня окружают. Без тебя я бы не справилась», - написала Костюк в посте с большим количеством фото и видео.