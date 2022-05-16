Страсбург. Костюк проиграла лидеру посева в первом круге

Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 250 в Страсбурге в одиночном разряде.



В первом круге основы украинка проиграла Каролине Плишковой из Чехии (№8 WTA).

Страсбург. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток. Костюк проиграла седьмой поединок против соперницы из первой десятки.

В следующем раунде Плишкова сыграет против Бернарды Перы из США (№122 WTA) или Елены-Габриэлы Русе из Румынии (№52 WTA).

Марта продолжит борьбу на турнире в парном разряде.