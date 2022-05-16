Страсбург. Костюк проиграла лидеру посева в первом круге
Марта уступила Каролине Плишковой
Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 250 в Страсбурге в одиночном разряде.
В первом круге основы украинка проиграла Каролине Плишковой из Чехии (№8 WTA).
Страсбург. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 2:6
Это была первая встреча теннисисток. Костюк проиграла седьмой поединок против соперницы из первой десятки.
В следующем раунде Плишкова сыграет против Бернарды Перы из США (№122 WTA) или Елены-Габриэлы Русе из Румынии (№52 WTA).
Марта продолжит борьбу на турнире в парном разряде.
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І грала ж сьогодні красиво, але Мартину не стабільну подачу такі суперниці не прощають.
А, буки вже просто бісять, як можна ставити на Марту з Плішковою, та вона на класі повинна була виграти сьогоднішню Марту, як і вийшло.