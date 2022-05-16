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  4. Страсбург. Костюк проиграла лидеру посева в первом круге
WTA
16 мая 2022, 17:57 | Обновлено 16 мая 2022, 18:03
850
5

Страсбург. Костюк проиграла лидеру посева в первом круге

Марта уступила Каролине Плишковой

16 мая 2022, 17:57 | Обновлено 16 мая 2022, 18:03
850
5
Страсбург. Костюк проиграла лидеру посева в первом круге
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк (№59 WTA) завершила борьбу на грунтовом турнире WTA 250 в Страсбурге в одиночном разряде.
 
В первом круге основы украинка проиграла Каролине Плишковой из Чехии (№8 WTA). 

Страсбург. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Каролина Плишкова (Чехия) – 4:6, 2:6

Это была первая встреча теннисисток. Костюк проиграла седьмой поединок против соперницы из первой десятки.

В следующем раунде Плишкова сыграет против Бернарды Перы из США (№122 WTA) или Елены-Габриэлы Русе из Румынии (№52 WTA).  

Марта продолжит борьбу на турнире в парном разряде.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Александр Ад
Дивився гру Марти,а здавалося грае Даяна теж помилкі теж удари на силу.Так і хотілося вигукнути Марта а де ж твоя голова .де твої  дропи?!
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+1
Spectra
Так и останется Марта "перспективной"...
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+1
Vlad Ltava
Перспектива десь 27 років заграти .
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0
kollekciy
Щоб Марті реалізувати свою перспективність, треба грати багато ігор, відточувати майстерність, а для цього треба не шастать по прем'єрах, а грати 80 - 125 тис. турніри, до тих пір коли легко там виграватиме титули.  
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0
kollekciy
Нарешті Марта спробувала турнір по силі, але треба ж було витягнути в жереб практично єдину не по силі для неї суперницю. 
І грала ж сьогодні красиво, але Мартину не стабільну  подачу такі суперниці не прощають.
А, буки вже просто бісять, як можна ставити на Марту з Плішковою, та вона на класі повинна була виграти сьогоднішню Марту, як і вийшло.  
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0
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