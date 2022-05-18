Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины могла пропустить больше от Эмполи»
Чемпионат мира
18 мая 2022, 10:19 |
422
0

Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины могла пропустить больше от Эмполи»

Специалист – о победе команды Александра Петракова в спарринге

18 мая 2022, 10:19 |
422
0
Алексей БЕЛИК: «Сборная Украины могла пропустить больше от Эмполи»
Getty Images/Global Images Ukraine

Экс-форвард сборной Украины Алексей Белик проанализировал контрольную игру национальной команды против «Эмполи» (3:1).

«Мы провели хороший матч. Думаю, что все поставленные цели были достигнуты. Я имею в виду не результат, а процесс набора формы футболистами, которые были без игровой практики. У нас были некоторые ошибки в обороне. Эмполи, хоть и не самый сильный и мотивированный соперник, мог забивать нам еще.

Сегодня команда пыталась идти в прессинг. Это хороший знак, значит мы не собираемся с Шотландией отсиживаться в обороне. Важную роль в этом прессинге играет Шапаренко. Зачастую направление прессинга задает форвард, но у нас именно Шапаренко давал сигнал. У нас это неплохо получалось, но функционального состояния не хватило, чтобы из этого прессинга выжать еще пару голов. Хотя, в атаке мы справились и так отлично», - сказал Белик.

По теме:
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «С Эмполи сборная Украины смотрелась хорошо»
ФОТО. Как это было. Лучшие фрагменты матча сборной Украины против Эмполи
ФОТО. Назван Лев матча сборной Украины против Эмполи
Алексей Белик Александр Петраков товарищеские матчи Эмполи благотворительный матч сборная Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ноттингем вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. Зрители выбежали на поле
Футбол | 18 мая 2022, 03:00 2
Ноттингем вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. Зрители выбежали на поле
Ноттингем вышел в финал плей-офф Чемпионшипа. Зрители выбежали на поле

В матче за путевку в АПЛ 29 мая сыграют «Ноттингем Форест» и «Хаддерсфилд»

Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Футбол | 17 мая 2022, 11:18 9
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке
Сборная Украины: плюс три легионера, Беседин и Буяльский в заявке

Sport.ua – о контрольном матче сборной Украины против «Эмполи»

Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Футбол | 17.05.2022, 19:46
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис прояснил, продолжит ли Луческу работу с Динамо
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Футбол | 17.05.2022, 19:27
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Суркис рассказал, кого готов продать летом и будет ли в Динамо распродажа
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Важная волевая победа. Видео голов и обзор
Футбол | 18.05.2022, 01:35
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Важная волевая победа. Видео голов и обзор
Саутгемптон – Ливерпуль – 1:2. Важная волевая победа. Видео голов и обзор
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
Где смотреть товарищеский матч Эмполи – Украина
17.05.2022, 15:36 5
Футбол
Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
Цуренко стартовала с разгромной победы в квалификации Ролан Гаррос
16.05.2022, 18:20 4
Теннис
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
Подробностей пока нет. Герои Мариуполя заявили, что выполнили приказ
16.05.2022, 21:45 5
Война
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
16.05.2022, 22:17 93
Футбол
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
16.05.2022, 11:40 3
Футбол
Петраков отчислит динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
Петраков отчислит динамовцев, бойцов вывозят из Азовстали, Байер и Мудрик
17.05.2022, 05:30
Футбол
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
16.05.2022, 12:29 2
Война
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
17.05.2022, 22:45 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем