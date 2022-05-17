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  4. Катерина Байндл – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
17 мая 2022, 19:20 |
370
2

Катерина Байндл – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию четвертьфинала квалификации Ролан Гаррос

17 мая 2022, 19:20 |
370
2
Катерина Байндл – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
BNP Paribas Poland Open. Катерина Козлова

17 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№146 WTA) начнет борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
  
В первом раунде отбора украинка сразится против Оксаны Селехметьевой (№198 WTA). Встреча состоится пятым запуском. Время начала поединка – 19:20 по Киеву.
 
Ранее девушки между собой не играли.
 
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Элізабетты Коччаретто (№159 WTA) или Арианне Хартоно (№163 WTA).

📺 Видеотрансляция

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Оксана Селехметьева смотреть онлайн Ролан Гаррос 2022 Катерина Байндл (Козлова)
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Источник Sport.ua
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Дно! Лучше бы не выходила...
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Spectra
Катя в ужасной форме... Не хотелось бы проигрывать рашистке...
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