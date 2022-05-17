Катерина Байндл – Оксана Селехметьева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

17 мая украинская теннисистка Катерина Байндл (№146 WTA) начнет борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом раунде отбора украинка сразится против Оксаны Селехметьевой (№198 WTA). Встреча состоится пятым запуском. Время начала поединка – 19:20 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Элізабетты Коччаретто (№159 WTA) или Арианне Хартоно (№163 WTA).

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