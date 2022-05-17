ВИДЕО. Как сборная Украины провела тренировку и отправилась в Италию

16 мая первый день третьей недели подготовительного сбора в Словении национальная сборная Украины начала с тренировки. Перед визитом в Италию и Хорватию главный тренер Александр Петраков провел предыгровое занятие.

Тренерский штаб нарабатывал тактику, которая будет применена в двух ближайших контрольных поединках, состоялось распределение составов и задач для игроков на матче с «Эмполи» и «Риекой». Тренировке предшествовало тактическое занятие, посвященное анализу игры тосканской команды.

В обед в лагерь сборной прибыли три исполнителя из иностранных чемпионатов – Александр Зубков из венгерского «Ференцварошу», Тарас Качараба из чешской «Славии» и Даниил Сикан из немецкой «Ганзы». Ребята сразу же погрузились в общение с партнерами по команде. Вся тройка вечером в составе сборной полетела в Италию.

Зато два игрока остались в Брдо. Голкипер Анатолий Трубин, которого Александр Петраков отпускает в лагерь молодежной сборной Украины, который 17 мая соберется в Турции, самостоятельно вылетит в расположение команды U-21. А вот полузащитник Сергей Булеца на утренней тренировке оступился и получил повреждение связок голеностопа. Он пока останется в Словении.

16 мая в 20:30 CET чартерным рейсом Любляна – Пиза в составе украинской делегации вылетели 24 игрока. Традиционного тренинга на поле поединка и предматчевой пресс-конференции в Эмполи не будет, равно как и в Риеке, куда сине-желтые прибудут в день игры. Однако послематчевое общение главного тренера из СМИ обязательно состоится. По прибытии в Пизу сборная Украины преодолела еще 90 км автобусом во Флоренцию, где поселилась в отеле Hilton Florence Metropole.

17 мая утром национальная команда проведет тренировку на знаменитой базе Федерации футбола Италии в Коверчано, буквально в 25 минутах езды от отеля. А за два часа до начала контрольного матча сборники отправятся в Эмполи: «Стадио Карло Кастеллани» находится примерно на таком же расстоянии от «Хилтона», как и база национальной команды Италии. После игры с «Эмполи» сине-желтые вернутся в гостиницу, а уже на следующее утро вылетят в Риеку.

ВИДЕО. Как сборная Украины провела тренировку и отправилась в Италию