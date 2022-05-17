Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как сборная Украины провела тренировку и отправилась в Италию
Чемпионат мира
17 мая 2022, 06:59 | Обновлено 17 мая 2022, 07:24
116
0

ВИДЕО. Как сборная Украины провела тренировку и отправилась в Италию

Сине-желтые перед матчем против «Эмполи» расположилась во Флоренции

17 мая 2022, 06:59 | Обновлено 17 мая 2022, 07:24
116
0
ВИДЕО. Как сборная Украины провела тренировку и отправилась в Италию
УАФ

16 мая первый день третьей недели подготовительного сбора в Словении национальная сборная Украины начала с тренировки. Перед визитом в Италию и Хорватию главный тренер Александр Петраков провел предыгровое занятие.

Тренерский штаб нарабатывал тактику, которая будет применена в двух ближайших контрольных поединках, состоялось распределение составов и задач для игроков на матче с «Эмполи» и «Риекой». Тренировке предшествовало тактическое занятие, посвященное анализу игры тосканской команды.

В обед в лагерь сборной прибыли три исполнителя из иностранных чемпионатов – Александр Зубков из венгерского «Ференцварошу», Тарас Качараба из чешской «Славии» и Даниил Сикан из немецкой «Ганзы». Ребята сразу же погрузились в общение с партнерами по команде. Вся тройка вечером в составе сборной полетела в Италию.

Зато два игрока остались в Брдо. Голкипер Анатолий Трубин, которого Александр Петраков отпускает в лагерь молодежной сборной Украины, который 17 мая соберется в Турции, самостоятельно вылетит в расположение команды U-21. А вот полузащитник Сергей Булеца на утренней тренировке оступился и получил повреждение связок голеностопа. Он пока останется в Словении.

16 мая в 20:30 CET чартерным рейсом Любляна – Пиза в составе украинской делегации вылетели 24 игрока. Традиционного тренинга на поле поединка и предматчевой пресс-конференции в Эмполи не будет, равно как и в Риеке, куда сине-желтые прибудут в день игры. Однако послематчевое общение главного тренера из СМИ обязательно состоится. По прибытии в Пизу сборная Украины преодолела еще 90 км автобусом во Флоренцию, где поселилась в отеле Hilton Florence Metropole.

17 мая утром национальная команда проведет тренировку на знаменитой базе Федерации футбола Италии в Коверчано, буквально в 25 минутах езды от отеля. А за два часа до начала контрольного матча сборники отправятся в Эмполи: «Стадио Карло Кастеллани» находится примерно на таком же расстоянии от «Хилтона», как и база национальной команды Италии. После игры с «Эмполи» сине-желтые вернутся в гостиницу, а уже на следующее утро вылетят в Риеку.

ВИДЕО. Как сборная Украины провела тренировку и отправилась в Италию

sbornaya-ukrainy-v-slovenii-16052022
sbornaya-ukrainy-v-slovenii-16052022-foto-1
sbornaya-ukrainy-v-slovenii-16052022-foto-2
sbornaya-ukrainy-v-slovenii-16052022-foto-3
sbornaya-ukrainy-v-slovenii-16052022-foto-4
По теме:
Риека – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Эмполи – Украина. Товарищеский матч. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Булеца травмировался на тренировке сборной Украины
Словения Эмполи Риека видео фото сборная Украины по футболу Александр Петраков ЧМ-2022 по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы фотогалерея
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Война | 16 мая 2022, 12:29 2
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем
Покойся с миром, папа Ваня. Петряк трогательно попрощался с тестем

Полузащитник «Фехервара» потерял близкого человека на войне

Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Биатлон | 16 мая 2022, 12:15 13
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края

Денис Шаховец – об «этнической украинке», которая де-факто поставила крест на своей карьере

Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Футбол | 16.05.2022, 22:17
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Петраков «отцепил» трех игроков Динамо от сборной Украины
Непобежденный нокаутер Миллер в июне вернется после дисквалификации
Бокс | 17.05.2022, 03:56
Непобежденный нокаутер Миллер в июне вернется после дисквалификации
Непобежденный нокаутер Миллер в июне вернется после дисквалификации
Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор
Футбол | 17.05.2022, 00:40
Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор
Ювентус – Лацио – 2:2. Спасение на последних минутах. Видео голов и обзор
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
16.05.2022, 11:40 2
Футбол
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
15.05.2022, 21:21
Война
Разведка: Россия не сможет наступать в течение 30 дней
Разведка: Россия не сможет наступать в течение 30 дней
15.05.2022, 11:53
Война
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ: «Проведем Евровидение-2023 в Мариуполе»
15.05.2022, 04:43 2
Война
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
15.05.2022, 21:05 4
Футбол
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
16.05.2022, 22:55 1
Хоккей
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
Стало известно, сколько Шахтер получит от Байера за Мудрика
16.05.2022, 20:10 3
Футбол
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем