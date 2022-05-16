Воскресное утро 15 мая национальная сборная Украины встретила в приподнятом настроении.

После победы группы Kalush Orchestra, за которой сборники наблюдали в прямом эфире, песня «Стефания» у всех на устах: кто-то напевает, кто-то цитирует, кто-то слушает. Триумф Украины на Евровидении – тот важный эмоциональный подъем, в котором нуждается сейчас украинская нация, и ребята осознают, что украинцы ожидают подобного и от них.

15 мая сине-желтые провели две тренировки на поле. Утром работа была сфокусирована на выполнении и действиях во время стандартных положений, а также отработке взаимопонимания отдельных звеньев – защиты и нападения.

Вечером тренерский штаб в очередной раз посвятил внимание пассингу и контролю мяча, а также работе в игровых сериях с изменением задач. В завершение занятия ребята поработали над ударами по воротам, в том числе завершением навесов с флангов. На обеих тренировках работали все 23 игрока, присутствующие сейчас в лагере главной команды страны.

16 мая около обеда в Брдо прибудут еще трое легионеров, сыгравших в этот уик-энд заключительные матчи клубного сезона, – Данило Сикан, Тарас Качараба и Александр Зубков.

Вместе с этой тройкой сборники проведут в понедельник послеобеденную тренировку, после которой поужинают и отправятся в аэропорт. На 20:30 по центральноевропейскому времени запланирован вылет чартера из Любляны в Пизу: полет будет длиться около часа. С аэродрома сине-желтые поедут автобусом во Флоренцию (90 км), где и разместятся в местном отеле «Хилтон».

17 мая на игру в Эмполи, в 35 км от Флоренции, сборная Украины будет выезжать именно оттуда. После матча с «Эмполи» украинцы вернутся в «Хилтон», а на следующее утро отправятся чартерным рейсом в Риеку, где проведут контрольный поединок с местным клубом.

ВИДЕО. Дневник сборной Украины. Эмоциональный подъем после Евровидения