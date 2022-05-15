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  4. ВИДЕО. В лагерь сборной прибыл Яремчук. Тренировка сине-желтых в Словении
Чемпионат мира
15 мая 2022, 07:00 | Обновлено 15 мая 2022, 07:02
270
0

ВИДЕО. В лагерь сборной прибыл Яремчук. Тренировка сине-желтых в Словении

Вместе с форвардом «Бенфики» теперь у Петракова 23 исполнителя

15 мая 2022, 07:00 | Обновлено 15 мая 2022, 07:02
270
0
ВИДЕО. В лагерь сборной прибыл Яремчук. Тренировка сине-желтых в Словении
УАФ

Субботний день 14 мая национальная сборная Украины начала с работы в тренажерном зале. Тренер по физподготовке Вячеслав Руженцев предложил ребятам выполнить 7 станций физической нагрузки, в том числе – жим ногами лежа, работу с приводными мышцами, подъем голеней, выпады и приседания со штангой, подъем на платформу с весом.

По сравнению с предыдущей такой же работой, направленной на взрываемость мышц, на этот раз был прибавлен вес в снарядах и на одно увеличено количество станций, а еще – каждое упражнение следовало повторить трижды перед тем, как перейти к следующему. Увеличивая нагрузку на сопротивление тренерский штаб готовит команду к противодействию представителям атлетического британского футбола.

В обед в лагерь сборной прибыл форвард Роман Яремчук. Матч его «Бенфики» был перенесен на более раннюю дату, так что Роман не стал отдыхать лишний день, а сразу же вылетел из Лиссабона в направлении Любляны. Первым у рецепции старого друга встретил голкипер Георгий Бущан. Теплые объятия, дружеские приветствия снова наполнили расположение сине-желтых в Брдо. Яремчук первым из легионеров присоединился к сборной – было заметно, как он соскучился по партнерам по команде.

Вместе с Яремчуком теперь в лагере национальной команды 23 исполнителя, и все они приняли участие в вечерней тренировке. Роман упорно приступил к работе, которая вечером включала разминку, эстафеты с контролем мяча, квадрат и игровые серии.

Вернулся в общую группу Артем Довбик. Пока врачи дозируют нагрузку в игровых сериях между ним и Виктором Цыганковым, однако само участие во всех аспектах тренировочного процесса говорит о том, что ребята находятся на пути к полноценному восстановлению. В воскресенье, 15 мая, сборную Украины снова ждет две тренировки.

ВИДЕО. В лагерь сборной прибыл Яремчук. Тренировка сине-желтых в Словении

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Источник Украинская ассоциация футбола
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