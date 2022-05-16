Англия16 мая 2022, 20:25 |
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Ювентус провел переговоры с Погба
Возвращение хавбека в Турин все ближе
16 мая 2022, 20:25 |
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Представители «Ювентус» сегодня встретились с агентом Поля Погба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
На встрече обсуждалось возможное возвращение Погба в «Ювентус». Также интерес к хавбеку проявляет ПСЖ, но приоритетом для 29-летнего француза является именно «Ювентус».
Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом. Ранее хавбек сборной Франции уже выступал за «Ювентус» в 2012 – 2016 годах.
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