Ювентус провел переговоры с Погба

Представители «Ювентус» сегодня встретились с агентом Поля Погба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

На встрече обсуждалось возможное возвращение Погба в «Ювентус». Также интерес к хавбеку проявляет ПСЖ, но приоритетом для 29-летнего француза является именно «Ювентус».

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом. Ранее хавбек сборной Франции уже выступал за «Ювентус» в 2012 – 2016 годах.