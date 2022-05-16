Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ювентус провел переговоры с Погба
Англия
16 мая 2022, 20:25 |
72
0

Ювентус провел переговоры с Погба

Возвращение хавбека в Турин все ближе

16 мая 2022, 20:25 |
72
0
Ювентус провел переговоры с Погба
Getty Images/Global Images Ukraine

Представители «Ювентус» сегодня встретились с агентом Поля Погба. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

На встрече обсуждалось возможное возвращение Погба в «Ювентус». Также интерес к хавбеку проявляет ПСЖ, но приоритетом для 29-летнего француза является именно «Ювентус».

Контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, после чего он станет свободным агентом. Ранее хавбек сборной Франции уже выступал за «Ювентус» в 2012 – 2016 годах.

По теме:
Звезда ПСЖ игнорирует акции против дискриминации ЛГБТ: известна причина
Ювентус – Лацио. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал закрыл сделку по трансферу Мбаппе
Ювентус Поль Погба Манчестер Юнайтед Фабрицио Романо ПСЖ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник твиттер Фабрицио Романо
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Страсбург. Костюк проиграла лидеру посева в первом круге
Теннис | 16 мая 2022, 17:57 4
Страсбург. Костюк проиграла лидеру посева в первом круге
Страсбург. Костюк проиграла лидеру посева в первом круге

Марта уступила Каролине Плишковой

Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе
Футбол | 16 мая 2022, 15:55 0
Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе
Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе

11-лет назад Тони Верель вляпался в неприятную историю

Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Футбол | 16.05.2022, 05:20
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Пеп ГВАРДИОЛА: «Желаю Саутгемптону обыграть Ливерпуль со счетом 4:0»
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Футбол | 15.05.2022, 22:30
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Лунин взял пенальти! Предпоследний тур в Испании: у Реала ничья с Кадисом
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Хоккей | 15.05.2022, 22:50
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Результаты и турнирная таблица (обновляется)
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
Миколенко пободался с Тоуни. Эвертон уступил Брентфорду, не решив задачу
15.05.2022, 20:30 5
Футбол
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
ВИДЕО. Жена засняла дурацкую гибель бывшего футболиста Витесса
16.05.2022, 11:40 2
Футбол
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
Украинская группа Kalush Orchestra выиграла Евровидение 2022!
15.05.2022, 02:00 15
Война
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
Милан победил Аталанту на пути к скудетто. Для Малиновского сезон закончен
15.05.2022, 21:05 4
Футбол
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
Чужая среди своих. Бех променяла Украину на первенство Мухосранского края
16.05.2022, 12:15 12
Биатлон
Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика
Джермелл Чарло финишировал Брайана Кастаньо и повторил достижение Усика
15.05.2022, 07:30 1
Бокс
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
Марез не забил пенальти. Ман Сити отыграл два мяча в зарубе с Вест Хэмом
15.05.2022, 17:53 1
Футбол
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
Обнародованы последние переговоры с экипажем крейсера Москва
15.05.2022, 21:21
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем