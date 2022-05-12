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  4. Погба надеется вернуться в Ювентус
Англия
12 мая 2022, 20:49 | Обновлено 12 мая 2022, 20:50
172
0

Погба надеется вернуться в Ювентус

Хавбек покинет «Манчестер Юнайтед» летом

12 мая 2022, 20:49 | Обновлено 12 мая 2022, 20:50
172
0
Погба надеется вернуться в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона и не будет продлен. Сейчас 29-летний француз выбирает себе клуб, в котором продолжит карьеру.

Приоритетным вариантом для Погба является «Ювентус», за который он уже выступал в 2012 – 2016 годах.  Также на руках у Погба есть предложение от ПСЖ. Ранее хавбек уже отказался от перехода в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне на счету Погба 1 гол и 9 ассистов в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.

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Манчестер Юнайтед Поль Погба Ювентус ПСЖ
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Источник Manchester Evening News
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