Погба надеется вернуться в Ювентус
Хавбек покинет «Манчестер Юнайтед» летом
Контракт Поля Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона и не будет продлен. Сейчас 29-летний француз выбирает себе клуб, в котором продолжит карьеру.
Приоритетным вариантом для Погба является «Ювентус», за который он уже выступал в 2012 – 2016 годах. Также на руках у Погба есть предложение от ПСЖ. Ранее хавбек уже отказался от перехода в «Манчестер Сити».
В нынешнем сезоне на счету Погба 1 гол и 9 ассистов в 27 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. Трансферная стоимость оценивается в 55 миллионов евро.
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