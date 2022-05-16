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  4. Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
ATP
16 мая 2022, 19:23 |
1894
2

Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»

Российский теннисист – об отстранении от Уимблдона

16 мая 2022, 19:23 |
1894
2
Даниил МЕДВЕДЕВ: «То, что происходит в Украине, очень расстраивает»
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Медведев

Вторая ракетка мира Даниил Медведев высказался по поводу войны в Украине и отстранения российских теннисистов от Уимблдона-2022:

«У меня было некоторое время, чтобы проследить за происходящим в Украине и да, это все очень расстраивает.

Что касается решения Уимблдона, то с одной стороны я могу их понять, но с другой стороны, я думаю, что это несправедливо. Это деликатная ситуация, так как она создает прецедент и ставит другие турниры в неудобное положение. Где проходит черта? Каковы правила, которые должны привести к возможному исключению?

Мы обсуждали этот вопрос с ATP - теннисисты по закону считаются самозанятыми. В настоящее время в Великобритании самозанятые россияне имеют право на работу. Так что, если у меня будет возможность сыграть на Уимблдоне, я буду очень рад сделать это, так как очень люблю этот турнир. Если нет - то я приму это.

Поскольку я некоторое время не выступал в Туре, то я не обcуждал эту тему ни с кем. Сейчас я здесь в Женеве и если кто-то из игроков захочет поговорить, то мы сможем обсудить этот вопрос.

Я лично стараюсь уважать любое мнение, потому что у каждого человека своя жизнь. Если, например, показать теннисный мяч ста людям, я уверен, что некоторые из них скажут, что он зеленый, а не желтый. Я считаю, что он желтый, но, если кто-то скажет мне, что он зеленый, я не собираюсь, знаете ли, вступать с ним в конфликт из-за этого».

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Источник ESPN
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