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16 мая 2022, 18:00 | Обновлено 16 мая 2022, 18:30
378
0

ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты

Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня

16 мая 2022, 18:00 | Обновлено 16 мая 2022, 18:30
378
0
ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
УЕФА

В понедельник, 16 мая, стартовал чемпионат Европы-2022 по футболу среди команд до 17 лет. Юношеское Евро проходит в 5 городах Израиля и завершится 1 июня 2022 года.

В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На юношеском Евро-2022 имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 2005 года.

Чемпионат Европы проходит в два этапа: групповой этап состоится с 16 по 23 мая, а с 25 мая по 1 июня пройдет плей-офф.

Посмотреть поединки в прямом эфире можно на диджитал-платформе «Суспільне Спорт».

Групповой этап

Команды были распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.

Группа А

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1  Израиль 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2  Германия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3  Италия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4  Люксембург 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

16.05 - 17:30 - Италия − Германия

16.05 - 20:00 - Израиль − Люксембург

19.05 - 17:30 - Германия − Люксембург

19.05 - 20:00 - Израиль − Италия

22.05 - 20:00 - Германия − Израиль

22.05 - 20:00 - Люксембург − Италия

Группа B

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1  Франция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2  Нидерланды 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3  Болгария 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4  Польша 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

16.05 - 17:30 - Франция − Польша

16.05 - 20:00 - Болгария − Нидерланды

19.05 - 17:30 - Нидерланды − Польша

19.05 - 20:00 - Франция − Болгария

22.05 - 17:30 - Нидерланды − Франция

22.05 - 17:30 - Польша − Болгария

Группа C

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1  Сербия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2  Испания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3  Турция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4  Бельгия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

17.05 - 17:30 - Сербия − Бельгия

17.05 - 20:00 - Турция − Испания

20.05 - 14:30 - Сербия − Турция

20.05 - 16:30 - Испания − Бельгия

23.05 - 17:30 - Испания − Сербия

23.05 - 17:30 - Бельгия − Турция

Группа D

М Сборная И В Н П РГ (З - П) О
1  Дания 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
2  Португалия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
3  Шотландия 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0
4  Швеция 0 0 0 0 0 (0 - 0) 0

17.05 - 17:30 - Дания − Швеция

17.05 - 20:00 - Шотландия − Португалия

20.05 - 14:30 - Дания − Шотландия

20.05 - 16:30 - Португалия − Швеция

23.05 - 20:00 - Португалия − Дания

23.05 - 20:00 - Швеция − Шотландия

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Евро-2022 U-17 календарь Денис Шаховец
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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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