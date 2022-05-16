ЧЕ-2022 по футболу (U-17): расписание и результаты
Юношеское Евро проходит в Израиле с 16 мая по 1 июня
В понедельник, 16 мая, стартовал чемпионат Европы-2022 по футболу среди команд до 17 лет. Юношеское Евро проходит в 5 городах Израиля и завершится 1 июня 2022 года.
В турнире участвуют 16 сборных, которые квалифицировались через отборочный раунд. На юношеском Евро-2022 имеют право участвовать игроки, родившиеся после 1 января 2005 года.
Чемпионат Европы проходит в два этапа: групповой этап состоится с 16 по 23 мая, а с 25 мая по 1 июня пройдет плей-офф.
Посмотреть поединки в прямом эфире можно на диджитал-платформе «Суспільне Спорт».
Групповой этап
Команды были распределены на четыре группы. В четвертьфинал пройдут победители групп, а также команды, которые займут вторые места.
Группа А
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Израиль
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Германия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Италия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Люксембург
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
16.05 - 17:30 - Италия − Германия
16.05 - 20:00 - Израиль − Люксембург
19.05 - 17:30 - Германия − Люксембург
19.05 - 20:00 - Израиль − Италия
22.05 - 20:00 - Германия − Израиль
22.05 - 20:00 - Люксембург − Италия
Группа B
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Франция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Нидерланды
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Болгария
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Польша
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
16.05 - 17:30 - Франция − Польша
16.05 - 20:00 - Болгария − Нидерланды
19.05 - 17:30 - Нидерланды − Польша
19.05 - 20:00 - Франция − Болгария
22.05 - 17:30 - Нидерланды − Франция
22.05 - 17:30 - Польша − Болгария
Группа C
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Сербия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Испания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Турция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Бельгия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
17.05 - 17:30 - Сербия − Бельгия
17.05 - 20:00 - Турция − Испания
20.05 - 14:30 - Сербия − Турция
20.05 - 16:30 - Испания − Бельгия
23.05 - 17:30 - Испания − Сербия
23.05 - 17:30 - Бельгия − Турция
Группа D
|М
|Сборная
|И
|В
|Н
|П
|РГ (З - П)
|О
|1
|Дания
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|2
|Португалия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|3
|Шотландия
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|0
|0
|0 (0 - 0)
|0
17.05 - 17:30 - Дания − Швеция
17.05 - 20:00 - Шотландия − Португалия
20.05 - 14:30 - Дания − Шотландия
20.05 - 16:30 - Португалия − Швеция
23.05 - 20:00 - Португалия − Дания
23.05 - 20:00 - Швеция − Шотландия
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Идрисса Гуйе придумывает себе болезни, чтобы избежать участия в отдельных поединках
Леся не оставила шансов сопернице из Колумбии