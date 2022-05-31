В среду, 1 июня, в израильской Нетании состоится финальный поединок чемпионата Европы среди команд до 17 лет, в котором сыграют сборные Франции и Нидерландов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Франция U-17

Команда Бернара Диомеда единственное поражение на турнире потерпела в третьем туре группового раунда как раз от Нидерландов. Причем обе сборные до того поединка гарантировали себе выход в плей-офф, поэтому он был не слишком важен с точки зрения турнирного значения.

В 1/4 финала французы в серии послематчевых пенальти выиграли у Германии, а затем с помощью той же лотереи добились успеха в полуфинале с португальцами. Для Франции это будет четвертый финал чемпионатов Европы U-17, в предыдущих трех они отпраздновали две победы – в 2004 и 2015 годах.

Нидерланды U-17

Подопечные Миши Виссера выиграли все пять предыдущих поединков на турнире. Группу они выиграли, набрав максимальные 9 баллов, а в четвертьфинале одержали победу над Италией (2:1). Сложным испытанием стал полуфинал с Сербией, где судьба путевки в финал была определена в серии пенальти.

Теперь нидерландцам, которые являются действующими чемпионами Европы и всего имеют четыре выигранных титула за последние 11 лет, осталось сделать последний шаг для триумфа – нужно второй раз обыграть Францию. Однако противник, безусловно, будет настроен гораздо серьезнее и сделает выводы из предыдущего поединка. Поэтому фаворита в этом противостоянии нет.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Франция U-17 в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 2.66 по линии Parimatch.

1 июня, среда