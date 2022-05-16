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  4. Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе
Франция
16 мая 2022, 15:55 | Обновлено 16 мая 2022, 16:10
1498
0

Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе

11-лет назад Тони Верель вляпался в неприятную историю

16 мая 2022, 15:55 | Обновлено 16 мая 2022, 16:10
1498
0
Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Верель

Бывший нападающий национальной сборной Франции Тони Верель осужден на 5 лет за перестрелку 11-летней давности.

Инцидент произошел в 2011 году. Бывший игрок «Нанси», «Ланса» и «Лиона» вместе с тремя братьями открыл огонь у выхода из ночного клуба. Три охранника получили ранения.

Вереля приговорили к 5 годам заключения, 2 из них – условно. С учетом уже отбытого срока предварительного заключения ему осталось отсидеть менее года. Вероятно, экс-футболист подаст апелляцию на решение суда.

Стоит отметить, что, выступая за Ланс, Верель забивал киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов сезона-1998/99.

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Источник L'Equipe
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