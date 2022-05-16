Экс-форвард сборной Франции осужден на 5 лет за перестрелку в ночном клубе
11-лет назад Тони Верель вляпался в неприятную историю
Бывший нападающий национальной сборной Франции Тони Верель осужден на 5 лет за перестрелку 11-летней давности.
Инцидент произошел в 2011 году. Бывший игрок «Нанси», «Ланса» и «Лиона» вместе с тремя братьями открыл огонь у выхода из ночного клуба. Три охранника получили ранения.
Вереля приговорили к 5 годам заключения, 2 из них – условно. С учетом уже отбытого срока предварительного заключения ему осталось отсидеть менее года. Вероятно, экс-футболист подаст апелляцию на решение суда.
Стоит отметить, что, выступая за Ланс, Верель забивал киевскому «Динамо» в Лиге чемпионов сезона-1998/99.
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