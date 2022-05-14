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  4. Экс-звезду Серии А досрочно выпустили из тюрьмы
Италия
14 мая 2022, 11:23 |
406
0

Экс-звезду Серии А досрочно выпустили из тюрьмы

Фабрицио Микколи провел за решеткой полгода

14 мая 2022, 11:23 |
406
0
Экс-звезду Серии А досрочно выпустили из тюрьмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший игрок сборной Италии и ряда итальянских клубов Фабрицио Микколи был досрочно выпущен из тюрьмы.

За решетку 42-летний итальянец угодил в ноябре прошлого года. Суд приговорил его к 3,5 годам лишения свободы за вымогательство.

После этого адвокат Микколи активно добивался смягчить наказание для своего клиента. И таки добился своего. Срок для Микколи сменили на условный, при этом Фабрицио будет находиться на исправительных работах в футбольной школе в Саленто. Также Микколи запрещено приближаться ко своим бывшим жертвам, у которых он требовал деньги.

Микколи известен по выступлениям в Серии А за «Перуджу», «Ювентус», «Фиорентину» и «Палермо». На его счету 2 гола в 10 матчах за сборную Италии.

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Фабрицио Микколи
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Источник La Repubblica
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