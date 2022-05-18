Форвард сборной Норвегии покинул Краснодар из-за вторжения россии

22-летний нападающий Эрик Ботхейм, которого «Краснодар» зимой за 5 миллионов евро приобрел у «Буде-Глимт», разорвал контракт с клубом. Об этом рассказал агент игрока Джим Сольбаккен.

«Эрик расторг контракт с «Краснодаром». Это было сделано согласно постановлению ФИФА (раздел о невыплате зарплаты более 2 месяцев, Прим. Sport.ua). Незаконное вторжение россии в Украину продолжается. В этих обстоятельствах Эрик решил, что нет другого выбора, кроме как уйти», - написал его агент.

Ботхейм перешел в «Краснодар» зимой за 5 миллионов евро из «Буде-Глимт», но не успел провести за клуб ни одного матча. В первой части сезона Ботхейм в составе «Буде-Глимт» играл против «Зари» в Лиге Европы.