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18 мая 2022, 18:32 | Обновлено 18 мая 2022, 18:33
708
2

Форвард сборной Норвегии покинул Краснодар из-за вторжения россии

Нападающий Эрик Ботхейм прекратил сотрудничество с оккупантами

18 мая 2022, 18:32 | Обновлено 18 мая 2022, 18:33
708
2
Форвард сборной Норвегии покинул Краснодар из-за вторжения россии
Getty Images/Global Images Ukraine

22-летний нападающий Эрик Ботхейм, которого «Краснодар» зимой за 5 миллионов евро приобрел у «Буде-Глимт», разорвал контракт с клубом. Об этом рассказал агент игрока Джим Сольбаккен.

«Эрик расторг контракт с «Краснодаром». Это было сделано согласно постановлению ФИФА (раздел о невыплате зарплаты более 2 месяцев, Прим. Sport.ua). Незаконное вторжение россии в Украину продолжается. В этих обстоятельствах Эрик решил, что нет другого выбора, кроме как уйти», - написал его агент.

Ботхейм перешел в «Краснодар» зимой за 5 миллионов евро из «Буде-Глимт», но не успел провести за клуб ни одного матча. В первой части сезона Ботхейм в составе «Буде-Глимт» играл против «Зари» в Лиге Европы.

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Эрик Ботхейм
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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VikyKrasotulechka90
А что он делал это все время там? Скорее все он ушел из-за того что не платят!! А нам тут втирает что война виновата... Видели таких уже...!!
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