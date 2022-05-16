Леся Цуренко – Эмилиана Аранхо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) начнет борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.



В первом раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, сразится против Эмилианы Аранхо из Колумбии (№244 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Родионова – Бектас. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.



Ранее девушки между собой не играли.



В следующем раунде победительница встречи сыграет против Су Чжен Чан (№156 WTA) или Сары Эррани (№160 WTA).