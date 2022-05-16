Леся Цуренко – Эмилиана Аранхо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию четвертьфинала квалификации Ролан Гаррос
16 мая украинская теннисистка Леся Цуренко (№121 WTA) начнет борьбу в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.
В первом раунде отбора украинка, посеянная под 14-м номером, сразится против Эмилианы Аранхо из Колумбии (№244 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после матча Родионова – Бектас. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.
Ранее девушки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сыграет против Су Чжен Чан (№156 WTA) или Сары Эррани (№160 WTA).
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