Испания16 мая 2022, 08:32 |
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Куртуа похвалил Лунина за игру с Кадисом
Украинский вратарь спас «Реал» от поражения
16 мая 2022, 08:32 |
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Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин сыграл в матче 37-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).
Лунин отразил пенальти и стал лучшим игроком матча «Реала» с «Кадисом».
После игры украинца отметил основной реал мадридской команды Тибо Куртуа.
«Отличная игра, Андрей Лунин», - написал Куртуа.
Gran partido @AndreyLunin13 ! 🔥👏🏻— Thibaut Courtois (@thibautcourtois) May 15, 2022
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