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  4. Куртуа похвалил Лунина за игру с Кадисом
Испания
16 мая 2022, 08:32 |
1541
0

Куртуа похвалил Лунина за игру с Кадисом

Украинский вратарь спас «Реал» от поражения

16 мая 2022, 08:32 |
1541
0
Куртуа похвалил Лунина за игру с Кадисом
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин сыграл в матче 37-го тура Ла Лиги с «Кадисом» (1:1).

Лунин отразил пенальти и стал лучшим игроком матча «Реала» с «Кадисом».

После игры украинца отметил основной реал мадридской команды Тибо Куртуа.

«Отличная игра, Андрей Лунин», - написал Куртуа.

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чемпионат Испании по футболу пенальти Реал Мадрид Ла Лига Кадис Андрей Лунин Тибо Куртуа
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Источник Sport.ua
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