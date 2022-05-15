Испания15 мая 2022, 23:59 | Обновлено 16 мая 2022, 00:14
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Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча Реала с Кадисом
Украинский голкипер спас «галактикос», взяв пенальти от Альваро Негредо
15 мая 2022, 23:59 | Обновлено 16 мая 2022, 00:14
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В воскресенье, 15 мая, в матче предпоследнего 37-го тура Ла Лиги «Кадис» и «Реал» сыграли вничью (1:1).
Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.
Лунин получил от веб-портала WhoScored высокую оценку 8.4 и был назван лучшим игроком поединка.
Оценки WhoScored за матч Кадис – Реал Мадрид – 1:1
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