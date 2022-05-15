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Испания
15 мая 2022, 23:59 | Обновлено 16 мая 2022, 00:14
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Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча Реала с Кадисом

Украинский голкипер спас «галактикос», взяв пенальти от Альваро Негредо

15 мая 2022, 23:59 | Обновлено 16 мая 2022, 00:14
195
0
Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча Реала с Кадисом
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 мая, в матче предпоследнего 37-го тура Ла Лиги «Кадис» и «Реал» сыграли вничью (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.

Лунин получил от веб-портала WhoScored высокую оценку 8.4 и был назван лучшим игроком поединка.

Оценки WhoScored за матч Кадис – Реал Мадрид – 1:1

 

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Источник Sport.ua
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