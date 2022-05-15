Лунин получил высокую оценку и стал лучшим игроком матча Реала с Кадисом

В воскресенье, 15 мая, в матче предпоследнего 37-го тура Ла Лиги «Кадис» и «Реал» сыграли вничью (1:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин отыграл весь матч и сумел спасти «галактикос» после удара с пенальти от опытного форварда Альваро Негредо.

Лунин получил от веб-портала WhoScored высокую оценку 8.4 и был назван лучшим игроком поединка.

Оценки WhoScored за матч Кадис – Реал Мадрид – 1:1