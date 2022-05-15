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  4. ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
Аргентина
15 мая 2022, 20:21 | Обновлено 15 мая 2022, 20:47
4435
0

ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам

Карлос Самбрано не перестает оказываться в центре всевозможных скандалов

15 мая 2022, 20:21 | Обновлено 15 мая 2022, 20:47
4435
0
ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Самбрано

Бывший центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано, ныне выступающий за «Боку Хуниорс», угодил в скандал в полуфинальном поединке чемпионата Аргентины против «Расинга».

На 20-й минуте перуанец не сдержался в борьбе с 26-летним форвардом «Расинга» Энцо Копетти. Самбрано несколько раз цинично и грубо ударил оппонента по руке, несмотря на то, что тот проводил матч с переломанными пальцами.

За свою выходку Самбрано получил лишь желтую карточку, а «Бока Хуниорс» обыграла соперника в серии пенальти (0:0, 6:5).

Напомним, в январе Самбрано угодил в скандал, будучи в расположении национальной сборной Перу, когда накануне ответственного матча был замечен на зажигательной вечеринке.

Недавно же Карлос обвинил в неуважении руководителей «Динамо» и бывшего главного тренера киевлян Александра Хацкевича.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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