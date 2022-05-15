ВИДЕО. Экс-бек Динамо цинично ударил соперника по сломанным пальцам

Бывший центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано, ныне выступающий за «Боку Хуниорс», угодил в скандал в полуфинальном поединке чемпионата Аргентины против «Расинга».

На 20-й минуте перуанец не сдержался в борьбе с 26-летним форвардом «Расинга» Энцо Копетти. Самбрано несколько раз цинично и грубо ударил оппонента по руке, несмотря на то, что тот проводил матч с переломанными пальцами.

За свою выходку Самбрано получил лишь желтую карточку, а «Бока Хуниорс» обыграла соперника в серии пенальти (0:0, 6:5).

Напомним, в январе Самбрано угодил в скандал, будучи в расположении национальной сборной Перу, когда накануне ответственного матча был замечен на зажигательной вечеринке.

Недавно же Карлос обвинил в неуважении руководителей «Динамо» и бывшего главного тренера киевлян Александра Хацкевича.