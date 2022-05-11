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  4. Самбрано обвинил Хацкевича и Динамо в полном неуважении
Украина. Премьер лига
11 мая 2022, 16:48 |
1797
0

Самбрано обвинил Хацкевича и Динамо в полном неуважении

Экс-футболист киевской команды негативно высказался в адрес «бело-синих»

11 мая 2022, 16:48 |
1797
0
Самбрано обвинил Хацкевича и Динамо в полном неуважении
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Самбрано в подкате

Перуанский центральный защитник «Бока Хуниорс» Карлос Самбрано рассказал, как к нему относились в киевском «Динамо», в частности, тогдашний главный тренер команды Александр Хацкевич, а также раскрыл некоторые подробности своего скандального ухода из украинского клуба.

«Несколько удивительно, потому что я перешел в «Динамо» с очень серьезным контрактом, а тренер со мной не разговаривал, видимо, он меня не просил, а руководители хотели подписать. Меня вообще не брали в расчет, несмотря на то, что я играл в Швейцарии, но все равно тренер не хотел рассчитывать на меня. Думаю, он был бы более искренним, если бы сказал мне, что не планирует на меня рассчитывать и все, но он ни разу не поговорил со мной ни о чем».

«Я провел шесть месяцев в растерянности (ничего не делая), как говорится. Представьте, что мне сказали приехать на тренировку в то время, когда там никого не было! Это полное неуважение. Они хотели, чтобы мне это надоело и я заговорил о разрыве контракта по своей воле, потому что у меня был дорогой контракт. Если бы мне сказали прямо, я бы нормально к этому отнесся».

«В любом случае, я остался верен своим принципам, я никогда не проявлял неуважения к кому-то, я ходил на тренировки, а мой агент посоветовал мне записывать себя на видео на объектах, чтобы у меня были доказательства на случай, если они захотят сказать, что я никогда не появлялся в команде. В итоге он фотографировал меня как глупого мальчишку, чтобы доказать, что я посещал тренировки в момент, когда на них никого не было. Но доказательства нужно было иметь».

«В конце концов, они выполнили свою задачу. «Динамо» не хотело расторгать со мной контракт, потому что они были должны мне много денег. Мне пришлось отказаться и забыть про серьезную сумму, чтобы я мог подписать контракт с «Бока Хуниорс», - рассказал Самбрано.

Ранее сообщалось, что киевский клуб имел 4-месячную задолженность по зарплате перед Самбрано, от которой, очевидно, футболисту и пришлось отказаться, чтобы уехать в Аргентину.

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Карлос Самбрано Динамо Киев Бока Хуниорс Александр Хацкевич
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Источник Libero
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