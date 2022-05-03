Фортепиано и фокусы. Экс-бек Динамо заговорил об уходе из футбола

Бывший центральный защитник «Динамо» Карлос Самбрано, который в настоящий момент выступает в Аргентине за «Боку Хуниорс», заговорил о возможном уходе из футбола.

«Я говорил своим партнерам, что не хочу больше тренироваться и думал закончить все это. Но моя семья говорит мне: «Нет, ты должен сыграть еще пару лет, ты должен показать больше, ты должен попасть на чемпионат мира». Я в одном шаге от завершения карьеры».

«Я бы хотел научиться играть на фортепиано, мне это всегда нравилось, но я еще не взялся за дело. Я верю, что однажды сделаю это. Это то, чего мне не хватает в жизни».

«Магия? Это также одна из вещей, которая нравится подавляющему большинству из нас. Я не хочу быть фокусником, но я хочу получить базовые умения. Я знаю много трюков. У меня есть все материалы: готовые карточки, самодельные карточки… Я многому научился», - рассказал Самбрано.

Напомним, на контракте в «Динамо» Карлос Самбрано был с 2018 по 2020 годы, после чего за 1,5 миллиона евро перешел в «Боку Хуниорс».