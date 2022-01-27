Бывший защитник Динамо угодил в очередной скандал

Карлос Самбрано нарушил дисциплину во время пребывания в лагере национальной сборной

  • 27.01.2022 10:41
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Бывший защитник Динамо угодил в очередной скандал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Самбрано

Центральный защитник «Бока Хуниорс» и сборной Перу Карлос Самбрано, который в Украине известен в качестве экс-игрока «Динамо», угодил в очередной скандал в Южной Америке.

Накануне важнейшего для перуанцев выездного матча квалификации на ЧМ-2022 против Колумбии Самбрано заметили гуляющим на вечеринке, состоявшейся на юге страны.

Сам Самбрано через социальные сети опроверг эту информацию, которая была подкреплена фотографиями. По версии защитника, он просто вместе с семьей поужинал в одном из своих любимых ресторанов, после чего отправился спать домой, не проводя ночное время в увеселительных заведениях.

Ранее Карлос Самбрано неоднократно попадал в скандальные ситуации. В частности, в феврале минувшего года он в Аргентине сбил мотоциклиста, после чего скрылся с места происшествия.

Источник — Marca

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