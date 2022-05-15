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  4. Агент Довбика: «Бешикташ? Очередной фейк»
Украина. Премьер лига
15 мая 2022, 15:11 | Обновлено 15 мая 2022, 15:12
91
0

Агент Довбика: «Бешикташ? Очередной фейк»

У форварда сборной Украины другие приоритеты

15 мая 2022, 15:11 | Обновлено 15 мая 2022, 15:12
91
0
Агент Довбика: «Бешикташ? Очередной фейк»
СК Днепр-1. Артем Довбик

Агент Артема Довбика Алексей Людновский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Бешикташа»:

«Это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые выдают, к сожалению, желаемое за действительное. Артём Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет – чемпионаты Италии и Англии. Варианты из турецкой Суперлиги сейчас не рассматриваются».

Напомним, Добвик стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ.

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Источник Sportarena
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