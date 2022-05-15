Агент Довбика: «Бешикташ? Очередной фейк»

Агент Артема Довбика Алексей Людновский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Бешикташа»:

«Это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые выдают, к сожалению, желаемое за действительное. Артём Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет – чемпионаты Италии и Англии. Варианты из турецкой Суперлиги сейчас не рассматриваются».

Напомним, Добвик стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ.