Украина. Премьер лига15 мая 2022, 15:11 | Обновлено 15 мая 2022, 15:12
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Агент Довбика: «Бешикташ? Очередной фейк»
У форварда сборной Украины другие приоритеты
15 мая 2022, 15:11 | Обновлено 15 мая 2022, 15:12
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Агент Артема Довбика Алексей Людновский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Бешикташа»:
«Это очередной фейк со стороны турецких ресурсов, которые выдают, к сожалению, желаемое за действительное. Артём Довбик действительно получил много предложений, но его приоритет – чемпионаты Италии и Англии. Варианты из турецкой Суперлиги сейчас не рассматриваются».
Напомним, Добвик стал лучшим бомбардиром нынешнего сезона УПЛ.
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