Турция15 мая 2022, 13:48 | Обновлено 15 мая 2022, 13:53
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Довбик заинтересовал Бешикташ
Украинский форвард может продолжить карьеру в Турции
15 мая 2022, 13:48 | Обновлено 15 мая 2022, 13:53
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Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Бешикташе».
Как сообщает Fotomac, турецкий клуб попытается подписать украинца этим летом. Стамбульский клуб предлагает Довбику оклад в размере 1,1 миллиона евро в год.
«Бешикташ» пока не начал переговоры с «Днепром-1».
Артем Довбик в нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов.
Напомним, что Довбик стал лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас.
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