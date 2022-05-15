Довбик заинтересовал Бешикташ

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Как сообщает Fotomac, турецкий клуб попытается подписать украинца этим летом. Стамбульский клуб предлагает Довбику оклад в размере 1,1 миллиона евро в год.

«Бешикташ» пока не начал переговоры с «Днепром-1».

Артем Довбик в нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов.

Напомним, что Довбик стал лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас.