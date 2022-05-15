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Турция
15 мая 2022, 13:48 | Обновлено 15 мая 2022, 13:53
119
0

Довбик заинтересовал Бешикташ

Украинский форвард может продолжить карьеру в Турции

15 мая 2022, 13:48 | Обновлено 15 мая 2022, 13:53
119
0
Довбик заинтересовал Бешикташ
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Нападающий «Днепра-1» Артем Довбик может продолжить карьеру в «Бешикташе».

Как сообщает Fotomac, турецкий клуб попытается подписать украинца этим летом. Стамбульский клуб предлагает Довбику оклад в размере 1,1 миллиона евро в год.

«Бешикташ» пока не начал переговоры с «Днепром-1».

 

Артем Довбик в нынешнем сезоне провел 18 матчей во всех турнирах за днепрян, забив 14 голов.

Напомним, что Довбик стал лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас.

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Источник Fotomac
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