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  4. Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал Артем Довбик
Украина. Премьер лига
08 мая 2022, 16:58 |
335
0

Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал Артем Довбик

В сезоне-2021/22 форвард днепрян забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи

08 мая 2022, 16:58 |
335
0
Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал Артем Довбик
СК Днепр-1. Артем Довбик

Лучшим игроком УПЛ-2021/22 по системе гол+пас стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В минувшем сезоне он забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. На три очка от Довбика отстал люксембургский легионер «Ворсклы» Оливье Тилль, на четыре - прошлогодний победитель в этой номинации динамовец Виктор Цыганков.

К слову, Цыганков, который за карьеру забил в чемпионатах Украины 71 мяч и сделал 36 голевых пасов, вошел в топ-10 снайперов последнего 17-летия. Нельзя не отметить и Александра Гладкого, который обойдя Евгения Селезнева и Жуниора Мораеса, занял вторую строчку исторического рейтинга вслед за Андреем Ярмоленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2021/22

 

Игрок

Клуб

О (Г+П)

И

1.

Артем ДОВБИК

Днепр-1

18 (14+4)

17

2.

Оливье ТИЛЛЬ

Ворскла

15 (8+7)

16

3.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

14 (11+3)

18

4.

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

11 (7+4)

16

5.

ТЕТЕ

Шахтер

10 (9+1)

17

6.

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

9 (9+0)

16

7.

Денис ГАРМАШ

Динамо

9 (7+2)

17

8.

Денис БЕЗБОРОДЬКО

Десна

9 (7+2)

18

9.

Шахаб ЗАХЕДИ

Заря

9 (6+3)

16

10.

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

8 (6+2)

16

11.

Александр ПИХАЛЕНОК

Днепр-1

8 (5+3)

14

12.

Александр ГЛАДКИЙ

Заря

8 (5+3)

16

13.

Михаил МУДРИК

Шахтер

8 (2+6)

11

Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)

 

Игрок

Клубы

О (Г+П)

1.

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Динамо

156 (99+57)

2.

Александр ГЛАДКИЙ

Металлист/Харьков/Шахтер/

142 (98+44)

 

 

Днепр/Карпаты/Динамо/

 

 

 

Черноморец/Заря

 

3.

Евгений СЕЛЕЗНЕВ

Арсенал/Шахтер/Днепр/

137 (117+20)

 

 

Колос/Минай

 

4.

ЖУНИОР МОРАЕС

Металлург Д/Динамо/Шахтер

135 (103+32)

5.

Дарио СРНА

Шахтер

121 (33+88)

6.

МАРЛОС

Металлист/Шахтер

120 (68+52)

7.

Марко ДЕВИЧ

Волынь/Металлист/Шахтер

119 (90+29)

8.

ТАЙСОН

Металлист/Шахтер

118 (50+68)

9.

Сергей НАЗАРЕНКО

Днепр/Таврия/Черноморец/

115 (63+52)

 

 

Металлист

 

10.

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

107 (71+36)
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Источник Sport.ua
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