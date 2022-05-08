Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал Артем Довбик

Лучшим игроком УПЛ-2021/22 по системе гол+пас стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В минувшем сезоне он забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. На три очка от Довбика отстал люксембургский легионер «Ворсклы» Оливье Тилль, на четыре - прошлогодний победитель в этой номинации динамовец Виктор Цыганков.

К слову, Цыганков, который за карьеру забил в чемпионатах Украины 71 мяч и сделал 36 голевых пасов, вошел в топ-10 снайперов последнего 17-летия. Нельзя не отметить и Александра Гладкого, который обойдя Евгения Селезнева и Жуниора Мораеса, занял вторую строчку исторического рейтинга вслед за Андреем Ярмоленко.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2021/22

Игрок Клуб О (Г+П) И 1. Артем ДОВБИК Днепр-1 18 (14+4) 17 2. Оливье ТИЛЛЬ Ворскла 15 (8+7) 16 3. Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 14 (11+3) 18 4. Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря 11 (7+4) 16 5. ТЕТЕ Шахтер 10 (9+1) 17 6. Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 9 (9+0) 16 7. Денис ГАРМАШ Динамо 9 (7+2) 17 8. Денис БЕЗБОРОДЬКО Десна 9 (7+2) 18 9. Шахаб ЗАХЕДИ Заря 9 (6+3) 16 10. Руслан СТЕПАНЮК Ворскла 8 (6+2) 16 11. Александр ПИХАЛЕНОК Днепр-1 8 (5+3) 14 12. Александр ГЛАДКИЙ Заря 8 (5+3) 16 13. Михаил МУДРИК Шахтер 8 (2+6) 11

Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)