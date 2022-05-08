Лучшим игроком УПЛ по системе гол+пас стал Артем Довбик
В сезоне-2021/22 форвард днепрян забил 14 мячей и сделал 4 голевые передачи
Лучшим игроком УПЛ-2021/22 по системе гол+пас стал форвард «Днепра-1» Артем Довбик. В минувшем сезоне он забил 14 мячей и сделал 4 результативные передачи. На три очка от Довбика отстал люксембургский легионер «Ворсклы» Оливье Тилль, на четыре - прошлогодний победитель в этой номинации динамовец Виктор Цыганков.
К слову, Цыганков, который за карьеру забил в чемпионатах Украины 71 мяч и сделал 36 голевых пасов, вошел в топ-10 снайперов последнего 17-летия. Нельзя не отметить и Александра Гладкого, который обойдя Евгения Селезнева и Жуниора Мораеса, занял вторую строчку исторического рейтинга вслед за Андреем Ярмоленко.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие по системе гол+пас в сезоне-2021/22
|
|
Игрок
|
Клуб
|
О (Г+П)
|
И
|
1.
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
18 (14+4)
|
17
|
2.
|
Оливье ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
15 (8+7)
|
16
|
3.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
14 (11+3)
|
18
|
4.
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
11 (7+4)
|
16
|
5.
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
10 (9+1)
|
17
|
6.
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
9 (9+0)
|
16
|
7.
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
9 (7+2)
|
17
|
8.
|
Денис БЕЗБОРОДЬКО
|
Десна
|
9 (7+2)
|
18
|
9.
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Заря
|
9 (6+3)
|
16
|
10.
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
8 (6+2)
|
16
|
11.
|
Александр ПИХАЛЕНОК
|
Днепр-1
|
8 (5+3)
|
14
|
12.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Заря
|
8 (5+3)
|
16
|
13.
|
Михаил МУДРИК
|
Шахтер
|
8 (2+6)
|
11
Лучшие по системе гол+пас за историю (начиная с сезона-2004/05)
|
|
Игрок
|
Клубы
|
О (Г+П)
|
1.
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Динамо
|
156 (99+57)
|
2.
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Металлист/Харьков/Шахтер/
|
142 (98+44)
|
|
|
Днепр/Карпаты/Динамо/
|
|
|
|
Черноморец/Заря
|
|
3.
|
Евгений СЕЛЕЗНЕВ
|
Арсенал/Шахтер/Днепр/
|
137 (117+20)
|
|
|
Колос/Минай
|
|
4.
|
ЖУНИОР МОРАЕС
|
Металлург Д/Динамо/Шахтер
|
135 (103+32)
|
5.
|
Дарио СРНА
|
Шахтер
|
121 (33+88)
|
6.
|
МАРЛОС
|
Металлист/Шахтер
|
120 (68+52)
|
7.
|
Марко ДЕВИЧ
|
Волынь/Металлист/Шахтер
|
119 (90+29)
|
8.
|
ТАЙСОН
|
Металлист/Шахтер
|
118 (50+68)
|
9.
|
Сергей НАЗАРЕНКО
|
Днепр/Таврия/Черноморец/
|
115 (63+52)
|
|
|
Металлист
|
|
10.
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
107 (71+36)
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