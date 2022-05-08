Лучшим бомбардиром чемпионата Украины впервые стал игрок Днепра-1

Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 с 14 голами стал 24-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик. 11 раз он поражал ворота соперников с игры и 3 - с пенальти, 7 - дома и 7 - в гостях, 8 - в первом тайме и 6 - во втором. В активе Артема 3 дубля - два в матчах с «Ворсклой» и один - с «Александрией».

К слову, Довбик оказался одним из самых молодых голеадоров №1 в истории чемпионатов Украины. В более юном возрасте выигрывали бомбардирскую гонку только 5 игроков, причем последний раз 15 лет назад.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ-2021/22

Игрок Клуб Г И 1 (-). Артем ДОВБИК Днепр-1 14 (3) 17 2 (2). Виктор ЦЫГАНКОВ Динамо 11 (5) 18 3 (-). Виталий БУЯЛЬСКИЙ Динамо 9 (1) 16 4 (-). ТЕТЕ Шахтер 9 (1) 17 5 (-). Оливье ТИЛЛЬ Ворскла 8 (2) 16 6 (-). Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ Заря 7 16 7 (-). Денис ГАРМАШ Динамо 7 17 8 (-). Денис БЕЗБОРОДЬКО Десна 7 18 9 (-). Андрей КУЛАКОВ Мариуполь 6 11 10 (3). Шахаб ЗАХЕДИ Заря 6 16 10 (9) Руслан СТЕПАНЮК Ворскла 6 16 12 (-). Лассина ТРАОРЕ Шахтер 6 (1) 7

* место в топ-10 в предыдущем сезоне.

Игроки, выигрывавшие бомбардирскую гонку в возрасте до 25 лет