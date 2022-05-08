Лучшим бомбардиром чемпионата Украины впервые стал игрок Днепра-1
В сезоне-2021/22 Артем Довбик 14 раз поразил ворота соперников
Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 с 14 голами стал 24-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик. 11 раз он поражал ворота соперников с игры и 3 - с пенальти, 7 - дома и 7 - в гостях, 8 - в первом тайме и 6 - во втором. В активе Артема 3 дубля - два в матчах с «Ворсклой» и один - с «Александрией».
К слову, Довбик оказался одним из самых молодых голеадоров №1 в истории чемпионатов Украины. В более юном возрасте выигрывали бомбардирскую гонку только 5 игроков, причем последний раз 15 лет назад.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Лучшие бомбардиры УПЛ-2021/22
|
|
Игрок
|
Клуб
|
Г
|
И
|
1 (-).
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
14 (3)
|
17
|
2 (2).
|
Виктор ЦЫГАНКОВ
|
Динамо
|
11 (5)
|
18
|
3 (-).
|
Виталий БУЯЛЬСКИЙ
|
Динамо
|
9 (1)
|
16
|
4 (-).
|
ТЕТЕ
|
Шахтер
|
9 (1)
|
17
|
5 (-).
|
Оливье ТИЛЛЬ
|
Ворскла
|
8 (2)
|
16
|
6 (-).
|
Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ
|
Заря
|
7
|
16
|
7 (-).
|
Денис ГАРМАШ
|
Динамо
|
7
|
17
|
8 (-).
|
Денис БЕЗБОРОДЬКО
|
Десна
|
7
|
18
|
9 (-).
|
Андрей КУЛАКОВ
|
Мариуполь
|
6
|
11
|
10 (3).
|
Шахаб ЗАХЕДИ
|
Заря
|
6
|
16
|
10 (9)
|
Руслан СТЕПАНЮК
|
Ворскла
|
6
|
16
|
12 (-).
|
Лассина ТРАОРЕ
|
Шахтер
|
6 (1)
|
7
* место в топ-10 в предыдущем сезоне.
Игроки, выигрывавшие бомбардирскую гонку в возрасте до 25 лет
|
Возраст
|
Игрок
|
Клуб
|
Голы
|
Игры
|
Сезон
|
19 лет
|
Александр ГЛАДКИЙ
|
Харьков
|
13 (3)
|
29
|
2006/07
|
21 год
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
20 (1)
|
25
|
1999/00
|
22 года
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Динамо
|
18 (1)
|
26
|
1998/99
|
22 года
|
Андрей ВОРОБЕЙ
|
Шахтер
|
21 (4)
|
24
|
2000/01
|
23 года
|
Арсен АВАКОВ
|
Торпедо
|
21 (7)
|
33
|
1994/95
|
24 года
|
Сергей РЕБРОВ
|
Динамо
|
22 (5)
|
29
|
1997/98
|
24 года
|
Максим ШАЦКИХ
|
Динамо
|
22 (1)
|
29
|
2002/03
|
24 года
|
Марко ДЕВИЧ
|
Металлист
|
19 (6)
|
27
|
2007/08
|
24 года
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Шахтер
|
25 (1)
|
29
|
2012/13
|
24 года
|
Артем ДОВБИК
|
Днепр-1
|
14 (3)
|
17
|
2021/22
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