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  4. Лучшим бомбардиром чемпионата Украины впервые стал игрок Днепра-1
Украина. Премьер лига
08 мая 2022, 16:30 | Обновлено 08 мая 2022, 16:39
230
0

Лучшим бомбардиром чемпионата Украины впервые стал игрок Днепра-1

В сезоне-2021/22 Артем Довбик 14 раз поразил ворота соперников

08 мая 2022, 16:30 | Обновлено 08 мая 2022, 16:39
230
0
Лучшим бомбардиром чемпионата Украины впервые стал игрок Днепра-1
СК Днепр-1. Артем Довбик

Лучшим бомбардиром УПЛ-2021/22 с 14 голами стал 24-летний форвард «Днепра-1» Артем Довбик. 11 раз он поражал ворота соперников с игры и 3 - с пенальти, 7 - дома и 7 - в гостях, 8 - в первом тайме и 6 - во втором. В активе Артема 3 дубля - два в матчах с «Ворсклой» и один - с «Александрией».

К слову, Довбик оказался одним из самых молодых голеадоров №1 в истории чемпионатов Украины. В более юном возрасте выигрывали бомбардирскую гонку только 5 игроков, причем последний раз 15 лет назад.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Лучшие бомбардиры УПЛ-2021/22

 

Игрок

Клуб

Г

И

1 (-).

Артем ДОВБИК

Днепр-1

14 (3)

17

2 (2).

Виктор ЦЫГАНКОВ

Динамо

11 (5)

18

3 (-).

Виталий БУЯЛЬСКИЙ

Динамо

9 (1)

16

4 (-).

ТЕТЕ

Шахтер

9 (1)

17

5 (-).

Оливье ТИЛЛЬ

Ворскла

8 (2)

16

6 (-).

Аллахьяр САЙЯДМАНЕШ

Заря

7

16

7 (-).

Денис ГАРМАШ

Динамо

7

17

8 (-).

Денис БЕЗБОРОДЬКО

Десна

7

18

9 (-).

Андрей КУЛАКОВ

Мариуполь

6

11

10 (3).

Шахаб ЗАХЕДИ

Заря

6

16

10 (9)

Руслан СТЕПАНЮК

Ворскла

6

16

12 (-).

Лассина ТРАОРЕ

Шахтер

6 (1)

7

* место в топ-10 в предыдущем сезоне.

Игроки, выигрывавшие бомбардирскую гонку в возрасте до 25 лет

Возраст

Игрок

Клуб

Голы

Игры

Сезон

19 лет

Александр ГЛАДКИЙ

Харьков

13 (3)

29

2006/07

21 год

Максим ШАЦКИХ

Динамо

20 (1)

25

1999/00

22 года

Андрей ШЕВЧЕНКО

Динамо

18 (1)

26

1998/99

22 года

Андрей ВОРОБЕЙ

Шахтер

21 (4)

24

2000/01

23 года

Арсен АВАКОВ

Торпедо

21 (7)

33

1994/95

24 года

Сергей РЕБРОВ

Динамо

22 (5)

29

1997/98

24 года

Максим ШАЦКИХ

Динамо

22 (1)

29

2002/03

24 года

Марко ДЕВИЧ

Металлист

19 (6)

27

2007/08

24 года

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

25 (1)

29

2012/13

24 года

Артем ДОВБИК

Днепр-1

14 (3)

17

2021/22
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Источник Sport.ua
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