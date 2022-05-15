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Атлетико Мадрид
15.05.2022 20:30 - : -
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Испания
15 мая 2022, 01:25 | Обновлено 15 мая 2022, 01:26
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Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Горячая битва за «бронзу»

15 мая 2022, 01:25 | Обновлено 15 мая 2022, 01:26
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Атлетико – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 15 мая, в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» состоится матч тридцать седьмого тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграют «Атлетико» и андалузская «Севилья». Стартовый свисток арбитра Хосе Марии Санчеса Мартинеса прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Атлетико


Коллектив Диего Симеоне в этом футбольном году проиграл все, что только было возможно проиграть. В определенный момент сезона даже существовал риск, что «Атлетико» не будет представлять страну в следующем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, однако наибольшие страхи фанатов «матрасников» не оправдались. Однако, это совершенно не снимает ответственности с футболистов столичного клуба в борьбе за итоговую третью строчку национального первенства, которая в условиях потери чемпионского титула все равно будет считаться недостаточным результатом.

Одну из важнейших побед в концовке сезона «Атлетико» добыл неделю назад, когда сумел в мадридском дерби обыграть «Реал», который и отобрал у команды Симеоне титул. Именно в той игре был отчетливо заметен характер «кольчонерос», которые с остервенением вцепились в заветные три пункта в противостоянии с непримиримым соперником. Важен был этот успех еще и потому, что ранее тем днем «Севилья» в очередной раз потеряла очки, чем не воспользоваться тогдашний ее преследователь попросту не мог. Именно поэтому перед предстоящей игрой у мадридского клуба будет один балл преимущества.

Севилья


Очень бодрый ход был у андалузской команды, когда она периодически даже возглавляла чемпионскую гонку в середине сезона, но «Севилья» на то и «Севилья», чтобы в один прекрасный момент начать хандрить настолько, что за два тура до конца чемпионата еще и рисковать остаться без Лиги чемпионов на следующий сезон. Сложно поверить в то, что коллектив Хулена Лопетеги уж настолько сильно расстроился от факта непопадания в фактически домашний финал Лиги Европы УЕФА из-за гола Андрея Ярмоленко в 1/8 финала против лондонского «Вест Хэма», но в последнее время «нервионцы» бросили попытки играть на результат.

Три ничьи подряд в четверке лидеров прощать никто не будет, если только вы – не «Атлетико» с гигантским отрывом образца окончания прошлого сезона. Собственно, «матрасники» своим шансом воспользовались, а андалузцы, если не могут обыграть «Мальорку» (0:0) и «Кадис» (1:1) в решающий момент, непонятно чего вообще хотят от себя в концовке футбольного года. Поражение «нервионцев» в предстоящей игре подарит шанс «Бетису» поднять интригу перед последним туром, в то время как победа подарит «бронзу». Или очередная ничья от команды Лопетеги?

Ориентировочные составы


«Атлетико»: Облак – Льоренте, Фелипе, Савич, Лоди – Феррейра Карраско, Кондогбия, де Пауль, Коке – Корреа, Фелиш.

«Севилья»: Буну – Акунья, Кунде, Диего Карлос, Навас – Хордан, Ракитич – Корона, Д. Гомес, Ламела – Мир.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команда Симеоне покажет свой фирменный футбол. Нашей ставкой будет позиция – «Атлетико» победит и ТМ 2.5 с коэффициентом 3.90 по линии Parimatch.

15 мая, воскресенье

«Атлетико» – «Севилья»
Мадрид. «Ванда Метрополитано». 20:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис MEGOGO
Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес (Лорка, Испания)
Прогноз Sport.ua – 1:0
Parimatch  
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Атлетико Мадрид Севилья Атлетико - Севилья прогнозы чемпионат Испании по футзалу Ла Лига
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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