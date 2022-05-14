Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Изнер установил историческое достижение в парном теннисе
ATP
14 мая 2022, 20:33 | Обновлено 14 мая 2022, 20:35
275
0

Изнер установил историческое достижение в парном теннисе

Джон вышел в три финала Мастерсов за год с разными партнерами

14 мая 2022, 20:33 | Обновлено 14 мая 2022, 20:35
275
0
Изнер установил историческое достижение в парном теннисе
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Шварцман и Джон Изнер

Джон Изнер и Диего Шварцман вышли в финал парного Мастерса в Риме.

В полуфинале американец и аргентинец одолели  Андрея Голубева и Максимо Гонсалеса (6:4, 4:6, 11-9).

Изнер стал первым игроком в истории, который за один год дошел до финалов трех Мастерсов с тремя разными партнерами. В Индиан-Уэллс он взял титул с соотечественником Джеком Соком, в Майами – с поляком Хубертом Хуркачем.

Отметим, что рост Изнера составляет 208 см, Шварцман на 38 см ниже.

По теме:
Стали известны финалистки престижного турнира в Риме
Свёнтек до середины мая одержала столько побед, как за весь предыдущий год
Ига Свёнтек – Арина Соболенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Джон Изнер Диего Шварцман WTA Рим Андрей Голубев Максимо Гонсалес
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ATP Tour
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
Футбол | 14 мая 2022, 14:46 0
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль
ВИДЕО. Шахтер хочет играть ЛЧ в Польше, ставим на Челси - Ливерпуль

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
Теннис | 14 мая 2022, 15:23 3
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной
Это просто дно. Как в Украине отреагировали на слова тарпищева о Свитолиной

Президент фтр в очередной раз показал всю сущность кадров из страны-агрессора

ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже
Теннис | 14.05.2022, 09:35
ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже
ФОТО. Ангелина Калинина показала, как отдохнула в Париже
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Футбол | 14.05.2022, 12:03
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Жена Пятова: «Я уже не хочу жить в Европе»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Теннис | 14.05.2022, 09:00
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Катарина ЗАВАЦКАЯ: «Перед матчем с Плишковой меня разрывало от злости»
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
13.05.2022, 15:56 3
Футбол
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
Луческу рассказал, где Динамо будет играть еврокубковые матчи
14.05.2022, 11:55 5
Футбол
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
Промоутер рассказал, почему Усик хочет провести бой на Среднем Востоке
12.05.2022, 17:19
Бокс
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
12.05.2022, 18:59 11
Теннис
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
У Ярмоленко появился вариант с трудоустройством в Испании
14.05.2022, 12:08 6
Футбол
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
Посмотри в зеркало! Роддик прокомментировал слова тарпищева про Свитолину
14.05.2022, 03:19 1
Теннис
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
ОФИЦИАЛЬНО. Петраков вызвал в сборную Украины 10 легионеров
13.05.2022, 13:50 13
Футбол
ESL One Stockholm Dota Major: шансы команд на победу и украинцы на турнире
ESL One Stockholm Dota Major: шансы команд на победу и украинцы на турнире
12.05.2022, 16:05
Киберспорт
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем