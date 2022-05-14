ATP14 мая 2022, 20:33 | Обновлено 14 мая 2022, 20:35
275
0
Изнер установил историческое достижение в парном теннисе
Джон вышел в три финала Мастерсов за год с разными партнерами
14 мая 2022, 20:33 | Обновлено 14 мая 2022, 20:35
275
0
Джон Изнер и Диего Шварцман вышли в финал парного Мастерса в Риме.
В полуфинале американец и аргентинец одолели Андрея Голубева и Максимо Гонсалеса (6:4, 4:6, 11-9).
Изнер стал первым игроком в истории, который за один год дошел до финалов трех Мастерсов с тремя разными партнерами. В Индиан-Уэллс он взял титул с соотечественником Джеком Соком, в Майами – с поляком Хубертом Хуркачем.
Отметим, что рост Изнера составляет 208 см, Шварцман на 38 см ниже.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 мая 2022, 14:46 0
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
Теннис | 14 мая 2022, 15:23 3
Президент фтр в очередной раз показал всю сущность кадров из страны-агрессора
Теннис | 14.05.2022, 09:35
Футбол | 14.05.2022, 12:03
Теннис | 14.05.2022, 09:00
Новини партнерів
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.05.2022, 15:56 3
14.05.2022, 11:55 5
12.05.2022, 17:19
12.05.2022, 18:59 11
14.05.2022, 12:08 6
14.05.2022, 03:19 1
13.05.2022, 13:50 13
Киберспорт