Изнер установил историческое достижение в парном теннисе

Джон Изнер и Диего Шварцман вышли в финал парного Мастерса в Риме.

В полуфинале американец и аргентинец одолели Андрея Голубева и Максимо Гонсалеса (6:4, 4:6, 11-9).

Изнер стал первым игроком в истории, который за один год дошел до финалов трех Мастерсов с тремя разными партнерами. В Индиан-Уэллс он взял титул с соотечественником Джеком Соком, в Майами – с поляком Хубертом Хуркачем.

Отметим, что рост Изнера составляет 208 см, Шварцман на 38 см ниже.