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  4. Жена Пятова: «Нет уверенности, что мы вернемся в Украину»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 14:20 | Обновлено 14 мая 2022, 14:22
700
1

Жена Пятова: «Нет уверенности, что мы вернемся в Украину»

Юлия Пятова рассказала, вернется ли их семья в Украину

14 мая 2022, 14:20 | Обновлено 14 мая 2022, 14:22
700
1
Жена Пятова: «Нет уверенности, что мы вернемся в Украину»
Instagram

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия поделилась эмоциями от переезда из Донецка в 2014 году. А также прокомментировала, когда их семья вернется в Украину. 

– Конечно, мы думали, что вернемся. Меня успокаивали и говорили: «Все будет хорошо, неделю-две, месяц и вернемся». У меня уже не было веры – до такой степени было болезненное разочарование. Было очень больно осознавать, что мы не вернемся в Донецк, и так сложно было отпустить эту ситуацию, что она мешала жить.

Правильно говорят, не нужно жизнь ставить на паузу – не имею права этого делать. На мне сейчас большая ответственность в виде моих детей, которым нужно строить свое будущее, и они не могут ждать, когда война закончится, или произойдет что-нибудь еще. Их нужно сейчас развивать, и думать о будущем. Если все сложится мирно в Украине, мы, конечно, вернемся.

– Ощущения, что вернемся быстро – нет?
– Нет. Не знаю. Хотелось бы, но нет. Пусть это будет самое пессимистичное, что я скажу за сегодня, но нет у меня уверенности, что мы вернемся. Мне кажется, что это будет замерзший конфликт. Мы можем не вернуться не потому, что война, а у моего мужа есть определенные обязательства с клубом, футболом. Вернется ли футбол в Украину, будет ли клуб – никто этого не знает. Как бы мне ни хотелось вернуться первым же самолетом в Украину, я буду со своим мужем, - сказала Юлия.

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Источник Футбол 1/2/3
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Комментарии 1
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sand
А шо по этому поводу думает катерина усик или ирина морозюк? Также важно мнение влады седан
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