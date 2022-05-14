Жена Пятова: «Пустила бы пулю в лоб рашисту не задумываясь»

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия прокомментировала свою волонтерскую помощь Украине.

– Единственное, что я могу сделать в своем положении, «в заложниках» у детей – это собирать средства. Мне многие доверяют, я открыта всегда, я и занималась этим раньше. У нас получилось собрать больше 100 000 грн. И ещё Андрей мне с футболки перечислил деньги, сказал: «Можешь распоряжаться, я тебе доверяю. Я знаю, что ты сделаешь правильный выбор». Я помогала фонду, который мне посоветовала Катя Осадчая – она для меня тоже пример, она умничка, тоже много чего делает.

Мое направление – это дети и мамы с детьми. Это то, что мне близко, то, что мне больно. Очень многие писали мне с просьбой помочь собрать на форму, на оружие – я вежливо отказываюсь. Не мое это – собирать на оружие. Я против вообще войны. Я понимаю, это надо, но есть, кто этим занимается. Мне ближе помочь детям и женщинам – это куда лежит моё сердце. Я занимаюсь, чем могу.

Конечно, если бы я была там, я бы в бой рвалась. Андрей говорит: «Я уверен, что ты ещё с оружием стояла бы на передовой». Но я далеко, и единственное, что я могу сделать – это финансово помочь.

– Даже могла бы быть с оружием в руках?

– Да, я очень хорошо стреляю – у меня отец военный и охотник. Мне кажется, если бы нужно было, смогла бы. Я не из робкого десятка. Если бы нужно было защитить своих, поверь, пулю в лоб пустила бы не задумываясь. Если бы была прямая угроза мне и моей семье. Вот таких вот тварей, которые приходят, насилуют, убивают и грабят – для меня это просто нелюдь, это не человек передо мной. Если он такое делает, то жалеть нечего. Хотя это грех большой, я бы за него всю жизнь каялась, но тут другая ситуация, - сказала Юлия.