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  4. Жена Пятова: «Пустила бы пулю в лоб рашисту не задумываясь»
Украина. Премьер лига
14 мая 2022, 08:19 | Обновлено 14 мая 2022, 08:23
242
0

Жена Пятова: «Пустила бы пулю в лоб рашисту не задумываясь»

Юлия Пятова – о волонтерской помощи

14 мая 2022, 08:19 | Обновлено 14 мая 2022, 08:23
242
0
Жена Пятова: «Пустила бы пулю в лоб рашисту не задумываясь»
Instagram. Юлия Пятова

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия прокомментировала свою волонтерскую помощь Украине. 

– Единственное, что я могу сделать в своем положении, «в заложниках» у детей – это собирать средства. Мне многие доверяют, я открыта всегда, я и занималась этим раньше. У нас получилось собрать больше 100 000 грн. И ещё Андрей мне с футболки перечислил деньги, сказал: «Можешь распоряжаться, я тебе доверяю. Я знаю, что ты сделаешь правильный выбор». Я помогала фонду, который мне посоветовала Катя Осадчая – она для меня тоже пример, она умничка, тоже много чего делает. 

Мое направление – это дети и мамы с детьми. Это то, что мне близко, то, что мне больно. Очень многие писали мне с просьбой помочь собрать на форму, на оружие – я вежливо отказываюсь. Не мое это –  собирать на оружие. Я против вообще войны. Я понимаю, это надо, но есть, кто этим занимается. Мне ближе помочь детям и женщинам – это куда лежит моё сердце. Я занимаюсь, чем могу. 

Конечно, если бы я была там, я бы в бой рвалась. Андрей говорит: «Я уверен, что ты ещё с оружием стояла бы на передовой». Но я далеко, и единственное, что я могу сделать – это финансово помочь. 

– Даже могла бы быть с оружием в руках?
– Да, я очень хорошо стреляю – у меня отец военный и охотник. Мне кажется, если бы нужно было, смогла бы. Я не из робкого десятка. Если бы нужно было защитить своих, поверь, пулю в лоб пустила бы не задумываясь. Если бы была прямая угроза мне и моей семье. Вот таких вот тварей, которые приходят, насилуют, убивают и грабят – для меня это просто нелюдь, это не человек передо мной. Если он такое делает, то жалеть нечего. Хотя это грех большой, я бы за него всю жизнь каялась, но тут другая ситуация, - сказала Юлия.

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Юлия Пятова российско-украинская война Андрей Пятов
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Источник Футбол 1/2/3
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