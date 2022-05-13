Жена Пятова: «Такое чувство, что родня в россии хочет остаться в стороне»

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о своем отношении к россиянам.

– Для меня это достаточно болезненная тема. У меня родственники в Челябинске, у Андрея тоже в россии есть родня. Понимаю, что они нормальные и там есть нормальные люди. Мы раньше думали и надеялись, чтобы пути застрелится и все будет хорошо, а оказалось, что нет. Возможно, нам только показывают, что мы должны видеть.

Глядя на определенные ситуации, я стараюсь не делать поспешные решения и выводы, а думать самостоятельно. Большинство людей в неведении, но это оправдывает их призывов убивать.

Кем бы ни были украинцы и не важно, чтобы мы не делали на своей земле, как можно сказать: «Идите и убивайте, насилуйте, так мы победим». Не могу поверить, что люди могут быть такими, что они могут желать смерти другим женщинам и детям.

Возможно у них самый низкий уровень развития: поел, убил, поспал, или я что-то не понимаю в этой жизни. У меня совсем другие ценности.

– Как родня в россии, продолжается общение? Они же свои выводы делают из того, что происходит?

– Возможно, они эти выводы и делают, но нам они об этом не говорят. Я не могу понять, по какой причине. Видно, что они беспокоятся. Спрашивают, в безопасности ли мы? Но на этом все.

Нам не хватает поддержки и понимания того, что они думают об этой ситуации. Такое чувство, что они хотят остаться в стороне. Возможно, им не позволяют высказывать свое мнение, или у них другое мнение, которое они не хотят озвучивать, - сказала Юлия.