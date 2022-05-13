Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жена Пятова: «Такое чувство, что родня в россии хочет остаться в стороне»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 17:07 | Обновлено 13 мая 2022, 17:23
266
0

Жена Пятова: «Такое чувство, что родня в россии хочет остаться в стороне»

Юлия Пятова – о россиянах

13 мая 2022, 17:07 | Обновлено 13 мая 2022, 17:23
266
0
Жена Пятова: «Такое чувство, что родня в россии хочет остаться в стороне»
Instagram. Андрей и Юлия Пятовы

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала о своем отношении к россиянам.

– Для меня это достаточно болезненная тема. У меня родственники в Челябинске, у Андрея тоже в россии есть родня. Понимаю, что они нормальные и там есть нормальные люди. Мы раньше думали и надеялись, чтобы пути застрелится и все будет хорошо, а оказалось, что нет. Возможно, нам только показывают, что мы должны видеть.

Глядя на определенные ситуации, я стараюсь не делать поспешные решения и выводы, а думать самостоятельно. Большинство людей в неведении, но это оправдывает их призывов убивать.

Кем бы ни были украинцы и не важно, чтобы мы не делали на своей земле, как можно сказать: «Идите и убивайте, насилуйте, так мы победим». Не могу поверить, что люди могут быть такими, что они могут желать смерти другим женщинам и детям.

Возможно у них самый низкий уровень развития: поел, убил, поспал, или я что-то не понимаю в этой жизни. У меня совсем другие ценности.

– Как родня в россии, продолжается общение? Они же свои выводы делают из того, что происходит?
– Возможно, они эти выводы и делают, но нам они об этом не говорят. Я не могу понять, по какой причине. Видно, что они беспокоятся. Спрашивают, в безопасности ли мы? Но на этом все. 

Нам не хватает поддержки и понимания того, что они думают об этой ситуации. Такое чувство, что они хотят остаться в стороне. Возможно, им не позволяют высказывать свое мнение, или у них другое мнение, которое они не хотят озвучивать, - сказала Юлия.

По теме:
ПИДРУЧНЫЙ: «Не люблю, когда из меня делают героя из-за службы в Нацгвардии»
Даниил БОЛДЫРЕВ: «Верю, что 90% людей хотят быть украинским Донецком»
Жена Пятова: «Андрей может покинуть Шахтер»
Юлия Пятова Андрей Пятов российско-украинская война
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Футбол 1/2/3
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Киевское Динамо отмечает 95-летнюю годовщину
Футбол | 13 мая 2022, 09:57 11
Киевское Динамо отмечает 95-летнюю годовщину
Киевское Динамо отмечает 95-летнюю годовщину

Знаковая дата в истории украинского клуба

Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Футбол | 13 мая 2022, 08:24 0
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге
Лунин сыграет за Реал второй матч в Ла Лиге

Карло Анчелотти вновь даст шанс украинцу

Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Футбол | 13.05.2022, 01:58
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
Михаил ПЛОХОТНЮК: «Обидно, что такие люди носили футболку сборной Украины»
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
Футбол | 13.05.2022, 06:25
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Футбол | 13.05.2022, 05:50
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Усик – король бокса, Ярмоленко и Левандовски станут свободными агентами
Новини партнерів
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
13.05.2022, 02:20 6
Биатлон
Источник: в генштабе рф началась чистка, отстранен главный начальник
Источник: в генштабе рф началась чистка, отстранен главный начальник
12.05.2022, 06:59
Война
Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»
Директор РГ: «Если россияне поддержат путина – будем принимать меры»
12.05.2022, 15:48 2
Теннис
Артем ЯШКИН: «Ракицкий – не Тимощук, он совершил мужской поступок»
Артем ЯШКИН: «Ракицкий – не Тимощук, он совершил мужской поступок»
11.05.2022, 19:51
Футбол
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
Еще один обезврежен. Нептуном подбит военный корабль орков Всеволод Бобров
12.05.2022, 22:35 1
Война
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
Боруссия М – Украина – 1:2. Мудрик на высоте. Видео голов и обзор матча
12.05.2022, 00:23
Футбол
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
12.05.2022, 16:23 3
Футбол
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
ПОВОРОЗНЮК: «Передернул калаш, оккупанты аж мясом подавились»
11.05.2022, 22:43 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем