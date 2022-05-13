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  4. Жена Пятова: «Не хочу задавать острые вопросы родственникам из россии»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 03:30 |
41
0

Жена Пятова: «Не хочу задавать острые вопросы родственникам из россии»

Юлия Пятова – об общении с родственниками из россии

13 мая 2022, 03:30 |
41
0
Жена Пятова: «Не хочу задавать острые вопросы родственникам из россии»
Instagram. Юлия Пятова

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия рассказала, почему не хочет сейчас говорить о политике со своими родственниками из россии.

– Я не трогаю свою родню и не задаю им острых вопросов. Мне кажется, что это может нас рассорить. Они - песчинка в море, но при этом они остаются моей родней.

Пусть думают, как хотят, а я придерживаюсь своего мнения. Не будем задевать друг друга, но придет время и каждый сделает свой выбор и поймет. В любом случае мы останемся семьей. Если мы начнем сейчас выяснять отношения между собой и с пеной у рта доказывать свою правду, а я уверена, что у нас она разная, это ни к чему хорошему не приведет.

– Я не думаю, что вы забудете это молчание.
– Конечно, не забудем. Сейчас слово русское, россия, это такой триггер для всех, - сказала Юлия.

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Источник Футбол 1/2/3
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