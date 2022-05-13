Жена Пятова: «Сейчас страшнее, чем было в 2014 году»

Жена голкипера «Шахтера» Андрея Пятова Юлия сравнила начало российской военной агрессии против Украины в 2014 и 2022 годах, через которую прошла ее семья.

«Это дежавю. Сейчас страшнее, чем в 2014 году, потому что у меня уже дети взрослые. Они все понимают. Первым делом ты просыпаешься, у тебя колотится сердце и ты думаешь о детях.

Когда все начиналось в 2014 году, мы были в Донецке, но не верили, что может это может превратиться во что-то большое, поэтому спокойно полетели отдыхать. Когда начали приходить смс, что бомбят аэропорт, это было как сюрреализм, изображение из фильма. В это было сложно поверить, потому что происходило далеко, а мы в безопасности, на отдыхе.

Сейчас ты просыпаешься от взрыва и понимаешь, что бежать некуда, не понимаешь, где будет безопасно. Ты в ответе за четверых детей, которых ты посадил в одну машину вместе с котами. И от твоих дальнейших действий будет зависеть их жизнь.

В первый раз я позволила вырваться эмоциям уже после того, как мы остановились в Румынии у границы. Мне в тот момент было безразлично, кто на меня смотрит, я не могла больше себя сдерживать», - сказала Юлия.