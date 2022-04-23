Андрей ПЯТОВ: «В начале я рвался в Киев в ТрО. Это эмоции»

Голкипер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Пятов рассказал о готовности вступить в тероборону.

«В начале я рвался в Киев, хотя бы куда-то. Это эмоции. В принципе, многие и пошли. Желание, эмоции – это пацаны, у нас заложено в генах, мы хотим себя показать где-то. Со временем ты понимаешь, что можно там сидеть, а можно еще где-то пользу принести.

Сейчас Саня Усик выехал, он больше принесет пользы, эмоций людям. То, что он делал до этого. Сколько мы смотрели его боев и взрывались, когда он последний выиграл», - сказал Пятов.