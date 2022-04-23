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Андрей ПЯТОВ: «В начале я рвался в Киев в ТрО. Это эмоции»

Голкипер «Шахтера» был готов встать на защиту Родины

  • 23.04.2022 16:07
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Андрей ПЯТОВ: «В начале я рвался в Киев в ТрО. Это эмоции»
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

Голкипер донецкого «Шахтера» и национальной сборной Украины Андрей Пятов рассказал о готовности вступить в тероборону.

«В начале я рвался в Киев, хотя бы куда-то. Это эмоции. В принципе, многие и пошли. Желание, эмоции – это пацаны, у нас заложено в генах, мы хотим себя показать где-то. Со временем ты понимаешь, что можно там сидеть, а можно еще где-то пользу принести.

Сейчас Саня Усик выехал, он больше принесет пользы, эмоций людям. То, что он делал до этого. Сколько мы смотрели его боев и взрывались, когда он последний выиграл», - сказал Пятов.

Источник — Люкс ФМ

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