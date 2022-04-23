Андрей ПЯТОВ: «Ракицкий всегда был патриотом внутри»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился своим мнением по поводу Ярослава Ракицкого:

«Я всегда говорил, что он не такой человек, вот как Толя Тимощук. Он всегда был патриотом внутри. Просто не поет гимн. У нас тренеры никогда не пели, я в сборной с 14-ти лет. Мы никогда не пели гимн, вот в один момент начали петь. А Ярик не поет.

Я просто лично знаю, сколько Ярик в 2014-м, 2015-м вытянул ребят наших, оплатил операции. Он показал все своим выездом. Мы с ним разговаривали. Он говорит: «Как только я узнал, как только первый прилет, собрал всех и сказал: «Пошли на хер, я уезжаю».

Ранее Пятов поделился мыслями о будущем «Шахтера».