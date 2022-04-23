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Андрей ПЯТОВ: «Ракицкий всегда был патриотом внутри»

Голкипер «Шахтера» - о своем экс-партнере по команде

  • 23.04.2022 11:58
  • 281 просмотр
  • 2 комментария
Андрей ПЯТОВ: «Ракицкий всегда был патриотом внутри»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился своим мнением по поводу Ярослава Ракицкого:

«Я всегда говорил, что он не такой человек, вот как Толя Тимощук. Он всегда был патриотом внутри. Просто не поет гимн. У нас тренеры никогда не пели, я в сборной с 14-ти лет. Мы никогда не пели гимн, вот в один момент начали петь. А Ярик не поет.

Я просто лично знаю, сколько Ярик в 2014-м, 2015-м вытянул ребят наших, оплатил операции. Он показал все своим выездом. Мы с ним разговаривали. Он говорит: «Как только я узнал, как только первый прилет, собрал всех и сказал: «Пошли на хер, я уезжаю».

Ранее Пятов поделился мыслями о будущем «Шахтера».

Источник — Люкс ФМ

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Олег Прок, 23.04.2022 12:03
    +6
    Эта гнида лысая сьеб..лась из параши только потому, что контракт заканчивался, а новый никто не предлагал. Пяткин и тимощука патриотом назовет, если тот в ржавую помойку вернётся
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    online
    GloryUkraine, 23.04.2022 12:25
    +4
    Усередині чого? Зеніту, який фінансується спонсором війни?
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