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Андрей ПЯТОВ: «Все надеются на лучшее, но готовятся к худшему»

Голкипер «Шахтера» - о будущем клуба

  • 23.04.2022 10:25
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Андрей ПЯТОВ: «Все надеются на лучшее, но готовятся к худшему»
© ФК Шахтер. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов ответил на вопрос о том, что ждет донецкий клуб в будущем:

«Я не могу ничего сказать по этому поводу, потому что никто не может конкретно ответить на этот вопрос. Все надеются на лучшее, но также готовятся и к худшему.

Конечно, есть план А – продолжить во Львове или где-то, где более безопасно. И есть вариант, если это будет тянуться дальше, то целесообразно ли это?

Отпустить, распродать игроков, которые действительно очень дорого стоят. На эти деньги можно продолжать жизнедеятельность, чтобы команда жила дальше».

Источник — Люкс ФМ

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