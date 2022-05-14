Александр ПИХАЛЕНОК: «Если бы не отец, я бы с вами не разговаривал»

Хавбек сборной Украины Александр Пихаленок, который в дебютном матче отметился победным голом в ворота «Боруссии» (М), рассказал, что всегда будет благодарен отцу за спортивную карьеру, вспомнил финал Юношеской Лиги УЕФА в составе Шахтера, а также признался, с кем на футбольном поле у него самое лучшее взаимодействие.

«Если бы не отец, я бы с вами здесь не разговаривал. Я ему очень благодарен, благодаря ему я в детстве очень много занимался.

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Финал Юношеской Лиги УЕФА с «Челси» (поражение - 2:3 в 2015 году - ред.)? У «Челси» был очень сильный состав. Я не думаю, что мы им сильно уступали, но просто финал - это когда одна команда выигрывает, другая проигрывает.

Я играл как в дубле «Шахтера», так и в «Мариуполе» с Игнатенко. У него больше акцент на защиту и отбор мяча. Мы давно играем вместе и понимаем друг друга с полуслова», - рассказал Пихаленок.