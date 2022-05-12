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  4. У Шахтера есть опция обратного выкупа Пихаленка
Украина. Премьер лига
12 мая 2022, 19:44 |
406
0

У Шахтера есть опция обратного выкупа Пихаленка

«Горняки» могут вернуть своего воспитанника из «Днепра-1»

12 мая 2022, 19:44 |
406
0
У Шахтера есть опция обратного выкупа Пихаленка
Getty Images/Global Images Ukraine. Олександр Піхальонок (в центрі)

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок дебютировал в составе сборной Украины в поединке против менхенгладбахской «Боруссии». По информации Игоря Цыганыка, у «Шахтера», откуда игрок перешел в «Днепр-1», есть опция обратного выкупа.

«Насколько я понимаю, «Днепр-1» выкупил его контракт, но если «Днепр-1» будет его продавать и будет предложение от другого клуба, то «Шахтер» может активировать опцию о возвращении Пихаленка за определенную сумму.

Боюсь ошибиться в сумме, но, по-моему, миллион за него заплатили, а за 1,5 миллиона «Шахтер» его может выкупить назад», - сказал Цыганык.

В сезоне 2021/22 Александр Пихаленок сыграл 14 матчей в УПЛ, в которых забил 5 мячей. 

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Источник Циганик LIVE
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