У Шахтера есть опция обратного выкупа Пихаленка

Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок дебютировал в составе сборной Украины в поединке против менхенгладбахской «Боруссии». По информации Игоря Цыганыка, у «Шахтера», откуда игрок перешел в «Днепр-1», есть опция обратного выкупа.

«Насколько я понимаю, «Днепр-1» выкупил его контракт, но если «Днепр-1» будет его продавать и будет предложение от другого клуба, то «Шахтер» может активировать опцию о возвращении Пихаленка за определенную сумму.

Боюсь ошибиться в сумме, но, по-моему, миллион за него заплатили, а за 1,5 миллиона «Шахтер» его может выкупить назад», - сказал Цыганык.

В сезоне 2021/22 Александр Пихаленок сыграл 14 матчей в УПЛ, в которых забил 5 мячей.