Григорий СУРКИС: «Динамо – символ Украины в борьбе за независимость»

Бывший президент киевского «Динамо», почетный член УЕФА Григорий Суркис в день 95-летия клуба сказал:

«В самом ужасном сне я не мог увидеть те обстоятельства, при которых киевское «Динамо» будет праздновать свое 95-летие. Из-за развязанной путинской россией кровавой войны наша страна переживает самое тяжелое в украинской истории время. Сегодня, когда самые храбрые из патриотов дают отпор коварному агрессору, когда на алтарь свободы и демократии ложатся тысячи жизней, футбольные торжества, как говорится, далеко не актуальны.

Впрочем, большинство наших спортсменов прилагают все усилия, чтобы поддержать государство хотя бы частицей позитива. Динамовцы – среди тех, кто выполняет эту миссию, еще раз подтверждая: бренд клуба – один из символов Украины, в том числе и в ее борьбе за независимость.

Некоторые динамовцы присоединились к силам терробороны. Весь мир облетели снимки Беланова и Бессонова с оружием в руках. Даже ветеран из ветеранов – 82-летний Йожеф Сабо – заявил, что при необходимости возьмет автомат в руки! Я горд тем, что у этих людей – динамовские сердца. Как и тем, что нынешнее поколение полностью состоит не только из профессионалов футбола, но и из патриотов Украины.

Это приятное бремя – быть локомотивом отечественного футбола и базовым клубом национальной команды – также одна из традиций киевского «Динамо», еще с советских времен. Надеюсь, ребятам хватит как кондиций, так и амбиций, чтобы по крайней мере на равных бороться с Шотландией и затем с Уэльсом. Конечно, результат предусмотреть сейчас никто не возьмется. Во-первых, это игра, на поле все может случиться. Во-вторых, сложно представить, насколько будет играть роль психологическое состояние подопечных Александра Петракова. Я видел эмоции пацанов из нашей динамовской команды U19, которая в плей-офф Юношеской лиги УЕФА минимально уступила португальскому «Спортингу». Эти 90 минут игроки тоже воевали за свою страну. И уже только ступив на поле, стали победителями независимо от конечного итога.

Именно многим из них принимать непосредственное участие в восстановлении нашего футбольного хозяйства после победы Украины в войне. В эту победу каждый из нас в «Динамо» верит безоговорочно. А я – верю в будущее украинского футбола, что он не в последнюю очередь именно благодаря динамовским воспитанникам завоевал международный авторитет на протяжении последних 30 лет. Для этого есть все условия – современная инфраструктура, талантливые и амбициозные наставники, и главное – жажда юного поколения к футболу. К сожалению, пока не хватает мира. Но он придет. И совсем скоро.

Спортивная сторона дела сегодня – далеко не на первом плане, ведь есть проблемы, решение которых действительно жизненно важно для страны. На повестке дня у киевского «Динамо» помощь нашим вооруженным силам, терробороне, волонтерам, медицинские и гуманитарные проекты. К ним привлечены все службы клуба – как централизованно, так и на уровне личной инициативы. Мы с братом Игорем в ближайшее время представим целевой фонд. Он будет направлен на неотложную помощь тем, кто из-за войны оказался в крайне затруднительном положении.

Я очень рад тому, на каком эмоциональном фоне прошло благотворительное турне в Европе. Для украинцев, вынужденно оказавшихся за границей, матчи «Динамо» стали утешением. А для воюющей страны не только поступили средства; мы способствовали тому, что об ужасах войны узнали как можно больше людей в цивилизованном мире, что Украина получила еще больше горячих поклонников. Поверьте, это значительно важнее турнирных очков или гарантированных мест в престижных турнирах.

«Шахтер» отнюдь не меньше «Динамо» заслужил путевку в Лигу чемпионов. Руководители и болельщики киевского клуба должны благодарить «горняков» за достойную конкуренцию, лежащую в основе прогресса любого спортивного процесса. Желаю дончанам успеха на европейской арене и надеюсь, что мы в конце концов составим им компанию на самом высоком соревновательном уровне. На это вдохновляет кропотливая творческая работа Мирчи Луческу во главе команды, а также преданность президента клуба динамовским традициям, верность выбранному вектору развития коллектива. Деятельность Игоря в руководящей должности убеждает: «Динамо» – в надежных руках!

Впрочем, повторюсь, переключаться на футбольную волну пока рано. Как и концентрироваться на юбилейных нотках. Впрочем, даже война для «Динамо» – не повод забывать о некоторых краеугольных принципах, как, скажем, забота о ветеранах и их семьях. Или обеспечение всех условий для продолжения полноценного функционирования детской школы.

Обязательно вернем долг и нашим преданным болельщикам. Пока нет смысла говорить о тех праздничных сюрпризах, которые клуб планировал для своих поклонников по случаю 95-летия. Реализуем их в течение следующих лет. Кстати, это только кажется, что до следующей круглой даты – еще далеко. Всего-то пятилетка. Очередная пятилетка ренессанса Украины, которая будет возрождаться после войны, будет возрождаться как страна несгибаемых Героев Света, как полноценный член европейской семьи. В частности, и в футболе, где киевское «Динамо» было, есть и будет достойным представителем своей Родины».