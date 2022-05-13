Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Игорь СУРКИС: «Динамо было, есть и будет всегда»
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 09:32 |
254
3

Игорь СУРКИС: «Динамо было, есть и будет всегда»

Президент киевского клуба поздравил болельщиком с 95-летием «Динамо»

13 мая 2022, 09:32 |
254
3
Игорь СУРКИС: «Динамо было, есть и будет всегда»
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» 13 мая празднует 95-ю годовщину со дня основания. Президент украинского клуба Игорь Суркис поздравил всех со знаковой датой.

«Сегодня киевскому «Динамо» исполняется 95 лет. По этому случаю можно было бы вспомнить о том, что с первого дня своего существования и по сей день команда неизменно выступает под своим названием в неизменной бело-синей форме и борется за победу во всех турнирах, в которых участвует. Но сегодня упоминается другое – в этом году второй раз за свою почти столетнюю историю киевское «Динамо» не доиграло до конца чемпионат. Впервые это произошло летом 1941 года, когда футбольный чемпионат прервало нападение немецких захватчиков. Теперь чемпионат приостановлен из-за нападения захватчиков российских.

Ни у кого из футболистов, тренеров, работников футбольного клуба «Динамо» (Киев) не было и нет никаких сомнений в том, что напавших на нашу землю агрессоров 24 февраля 2022 года ждет та же участь, что и агрессоров, которые напали на нас 22 июня 1941-го. Мы все ни на минуту не сомневались и не сомневаемся в нашей полной победе над врагом. И потому работаем каждый на своем месте над тем, чтобы сохранить киевское «Динамо» в эти нелегкие времена страшных испытаний. Благодаря этому футболисты и тренеры не только первой команды, но и молодежных, юношеских и детских команд клуба могут продолжать тренировки. Основной состав провел и проведет ряд благотворительных матчей в разных странах Европы. Лучшие игроки «Динамо» готовятся в составе сборной Украины к отборным матчам мирового первенства. Инфраструктура клуба также поддерживается в надлежащем состоянии. И как только это станет возможным, киевское «Динамо» продолжит выступления на футбольных полях Украины перед украинскими болельщиками!

К сожалению, мы не знаем пока, когда это произойдет. Одно можем сказать точно – киевское «Динамо» было, есть и будет всегда. Вместе со своими болельщиками команда с честью выдержит это испытание, как выдерживала до этого другие вызовы истории.

95-летняя история футбольных побед киевского «Динамо» была и всегда будет неотъемлемой частью истории Украины, которая началась не в 1991 году, а на тысячу лет раньше и будет продолжаться вопреки всем нашим врагам! При поддержке наших болельщиков мы будем продолжать эту историю новыми победами!

Слава Украине!», - цитирует Суркиса официальній сайт клуба.

По теме:
Ринат АХМЕТОВ: «Желаю Динамо новых громких побед и исторических достижений»
Флора – Динамо Киев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Леонид БУРЯК: «После победы Украина будет уже другой»
Игорь Суркис Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
Футбол | 13 мая 2022, 06:25 0
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении
ВИДЕО. Сборная Украины вернулась в тренировочный лагерь в Словении

Клубную арену «Боруссии» М сине-желтые покидали со словами благодарности

Александр КРАСЮК: «Фьюри – артист. Сегодня говорит одно, завтра другое»
Бокс | 13 мая 2022, 09:02 1
Александр КРАСЮК: «Фьюри – артист. Сегодня говорит одно, завтра другое»
Александр КРАСЮК: «Фьюри – артист. Сегодня говорит одно, завтра другое»

Промоутер не верит, что Цыганский король завершил карьеру

Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Биатлон | 13.05.2022, 02:20
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
Пригрели гадюку. Украинская биатлонистка получила статус беженки в россии
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
Война | 12.05.2022, 11:45
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ФОТО. Мой Херсон вам в рот не влезет. Беленюк похвастался новой футболкой
ВИДЕО. У Интера кубок, Аякс и Селтик чемпионы, ставим на Арсенал
Футбол | 12.05.2022, 12:13
ВИДЕО. У Интера кубок, Аякс и Селтик чемпионы, ставим на Арсенал
ВИДЕО. У Интера кубок, Аякс и Селтик чемпионы, ставим на Арсенал
Новини партнерів
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
BestOf
95 лет - солидный возраст. Но сегодня ещё и печальная дата, ровно 20 лет как не стало Валерия Лобановского
Ответить
0
Oleksandr Taktaiev
Гнида ригівська продовжує грати «хорошого поліцейського», тим часом вивозячи з України награбоване.
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
Стал известен стартовый состав сборной Украины на матч с Боруссией М
11.05.2022, 20:34 3
Футбол
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
Ликбез. PGL Major Antwerp – главный турнир первой половины 2022 года
11.05.2022, 13:40
Киберспорт
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
Реально ли это? Ман Сити и Ливерпуль могут разыграть титул в золотом матче
11.05.2022, 17:19 4
Футбол
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
ФОТО. Жена Усика: «У россиян дети в коляске груз 200»
11.05.2022, 08:00 3
Бокс
Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме
Матча не будет. Калинина снялась с игры на крупном турнире в Риме
11.05.2022, 14:55 7
Теннис
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
ПЕТРАКОВ: «Честно скажу, у меня слезы на глазах и мурашки по коже пошли»
12.05.2022, 00:50
Футбол
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
Мойес не против. Ярмоленко уйдет из Вест Хэма по окончании сезона
12.05.2022, 16:23 3
Футбол
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
Президент фтр тарпищев: «Кто такая Свитолина? Никто вообще»
12.05.2022, 18:59 10
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем