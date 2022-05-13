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  4. Флора – Динамо Киев – 0:3. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
13 мая 2022, 18:55 | Обновлено 13 мая 2022, 20:53
6614
0

Флора – Динамо Киев – 0:3. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

13 мая 2022, 18:55 | Обновлено 13 мая 2022, 20:53
6614
0
Флора – Динамо Киев – 0:3. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

Товарищеский матч. 

«Флора» – «Динамо» Киев - 0:3

 В. Волошин, 17, Бурда, 42, Ванат, 60

«Флора»: 1. Паплавскис (31. Номм, 46), 27. Лиландер (26. Хуссар, 61), 3. Липп, 15. Тамм (24. Пюрг, 46), 25. Калласте, 28. Зоометс (6. Ярвисте, 83), 35. Поом, 74. Кураксин (29. Коскор, 61), 10. Миллер, 8. Оямаа(к), 11. Шаповалов.

Запасные: 4. Лукка, 38. Киивит, 9. Аллику.

«Динамо» Киев: 71. Бойко (к) (35. Нещерет, 46), 9. Кравченко (19. Малыш, 63), 6. Бурда (34. Дячук, 79), 73. Боль, 14. Вивчаренко, 44. Дубинчак (20. Близниченко, 85), 8. Шепелев, 18. Андриевский, 99. Антюх (15. Царенко, 63), 28. В. Волошин (89. Бражко, 79), 17. Ванат.

Запасные: 1. Игнатенко.

Стадион: «А. Ле Кок Арена» (Таллин, Эстония).

📺 Видеотрансляция

В пятницу, 13-го мая, состоится товарищеский матч, в котором сразятся эстонская «Флора» и «Динамо» Киев. Матч пройдет в Таллине (Эстония), на поле стадиона «А. Ле Кок Арена», начало в 19:00.

В условиях отсутствия игроков национальной сборной Украины, киевское «Динамо» все равно проведет контрольный поединок против лидера эстонского футбола. Мирча Луческу планирует проверить ближайшие резервы своего коллектива и вместе с тем продолжить серию успешных результатов после начала очередного акта агрессии против нашей страны.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Флора» – «Динамо» Киев. За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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